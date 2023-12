Solche Bilder sollten während eines Fussballspiels nicht zu sehen sein. Keystone

Die Ausschreitungen am Rande des Spiels der Super League zwischen Lausanne-Sport und Servette am letzen Samstag haben Konsequenzen. In beiden Städten bleiben die Heimkurven während je einem Spiel zu.

Beim Genfersee-Derby zwischen Lausanne und Servette verursachten Exzesse grossen materiellen Schaden. Sicherheitskräfte wurden von Fans beider Teams angegriffen und ein Polizist erlitt Verletzungen.

Die für die Erteilung von Genehmigungen zuständigen Behörden beschlossen daher, die Fangruppen der beiden Teams zu sanktionieren. In einer Pressemitteilung heisst es, dass der Genfer Fansektor am 17. Dezember im Heimspiel gegen Lugano geschlossen bleibt und jener der Waadtländer Anhänger am 20. Januar, wenn Lausanne gegen St. Gallen spielt.

