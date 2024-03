«Bei YB gibt es viele Indianer, aber keinen Häuptling» YB verliert bei Lausanne-Sport 0:2 und hat den Vorsprung in der Super League nun komplett verspielt. Im Studio von blue Sport werden die Gründe für die Berner Misere gesucht. Den Young Boys fehlen die Leader, meint etwa Rolf Fringer. 18.03.2024

Die Young Boys verlieren nach einem müden Auftritt in Lausanne mit 0:2. Damit ist die alleinige Tabellenführung für die Berner dahin. Servette, welches in Luzern 2:2 gespielt hat, ist nun punktgleich mit YB an der Tabellenspitze. Von den letzten sechs Spielen konnten die Berner nur eines gewinnen, sind zudem aus Europa League und Schweizer Cup ausgeschieden.

Im Studio von blue Sport suchen die Experten nach den Gründen für den Tiefflug des Schweizer Meisters. «Der Biss, der Druck nach vorne hat gefehlt», meint Ciriaco Sforza. Man habe bei YB von aussen das Gefühl, dass die einfach mal schauen, was passiert. Den unbedingten Siegeswillen habe man nicht gesehen.

Rolf Fringer sieht folgende Ursache für das Form-Tief der Berner: «Man weiss nicht, was der Stamm ist, man wechselt hin und her. Man hat nur Indianer auf dem Feld gesehen und keine Häuptlinge.» YB habe zwar gute Einzelspieler, es fehle aber die Hierarchie und die spielerische Komponente.

Zu welchen Schlüssen die Experten sonst noch kommen und was YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper zur Krise sagt, siehst du im Video oben.

