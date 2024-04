Croci-Torti: «Die 1. Halbzeit war höchstes Niveau» 02.04.2024

Das 2:0 gegen den FC Basel war schon der sechste Liga-Sieg in Folge für den FC Lugano – Vereinsrekord. Werden die Tessiner nun sogar zum Titelkandidaten? Das Selbstvertrauen ist bei Mattia Croci-Torti und seinem Team jedenfalls riesig.

Nach dem 2:0 gegen Basel beträgt der Rückstand auf Leader YB nur noch drei Punkte. Allerdings haben die Berner und auch das zweitplatzierte Servette noch ein Spiel weniger absolviert.

Im Tessin träumt man schon vom grossen Coup. «Wir haben gezeigt, dass wir eine Überraschung sein können», sagt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti.

Alles stellte sich auf einen Meister-Zweikampf zwischen YB und Servette ein. Doch still und heimlich mausert sich der FC Lugano in den letzten Wochen zu einem dritten Titelkandidaten. Während die Berner und die Genfer aus den letzten beiden Spielen nur einen Punkt holen konnten, befinden sich die Tessiner im absoluten Hoch – der 2:0-Sieg gegen Basel am Dienstag war schon der sechste Vollerfolg in Folge.

Vereinsrekord für Lugano. Und der Rückstand aufs Spitzenduo schrumpft immer weiter. Drei Punkte sind es noch auf YB, zwei auf Servette. Auch wenn die beiden Spitzenteams noch ein Spiel weniger absolviert haben, scheint Lugano im Meisterrennen angekommen.

«Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen gucken, dass wir in Winterthur gewinnen und dann schauen wir, ob die anderen Fehler machen», sagt Mattia Croci-Torti nach dem Sieg über den FCB im Interview mit blue Sport. «Wir haben gezeigt, dass wir eine Überraschung sein können, wenn die anderen ausrutschen. Wir sind da.»

«Wir sind jetzt die Jäger»

Zu diesem Zeitpunkt der Saison müsse man noch konzentrierter sein als sonst und noch mehr Intensität an den Tag legen. «Wir stehen auch noch im Cup-Halbfinal, wir können hier wirklich etwas Sensationelles schaffen», beginnt Croci-Torti schon an zu träumen – und das völlig zu Recht.

«Wir sind jetzt die Jäger», sagt auch Amir Saipi. «Wir spielen einen geilen Fussball.» Das Team schaffe es Spiel für Spiel, die Top-Leistung über 90 Minuten durchzubringen. «Ich glaube, deshalb sind wir aktuell auch so erfolgreich», so der Goalie.

Trotz aller Euphorie hebt Croci-Torti aber auch den Mahnfinger: «Wir müssen weiter hart arbeiten, am Samstag wartet (in Winterthur) ein schwieriges Spiel.»

