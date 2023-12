FCSG-Präsi Hüppi freut sich mit Geubbels: «Irgendwann macht es klick» 06.12.2023

Mit zwei Toren avanciert St.Gallens Willem Geubbels gegen Yverdon zum Matchwinner. Präsident Matthias Hüppi erklärt im Interview mit blue Sport, wieso er sich besonders für den 22-jährigen Franzosen freut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen bleibt zu Hause eine Macht und fährt im achten Super-League-Spiel vor Heimpublikum den achten Sieg ein.

Präsident Matthias Hüppi freut sich besonders mit Doppeltorschütze Willem Geubbels, der auch von blue Sport Kommentator Beat Signer zum Man of the Match gewählt wird. Mehr anzeigen

Nach einer halben Stunde ist die Partie zwischen dem FC St.Gallen und Yverdon bereits entschieden. Grossen Anteil an der schnellen 3:0-Führung hat Willem Geubbels, der in der 8. Minute für das erste und in der 29. Minute für das dritte Tor der Espen verantwortlich ist. Dazwischen scheitert er am Pfosten – und legt zudem für Teamkollege Akolo zum zwischenzeitlichen 2:0 auf.

Geubbels erzielt in den letzten sieben Partien fünf Tore – und scheint nach den Startschwierigkeiten nach seinem Wechsel im Januar nun richtig in St.Gallen angekommen zu sein. «Das freut mich gewaltig», macht FCSG-Präsident Matthias Hüppi im Pauseninterview bei blue Sport klar. «Am Anfang gab es Stimmen, die fragten, was wir mit dem wollen. Wir wissen, dass es einfach Geduld braucht, bis ein Spieler richtig ankommt.»

Das trifft insbesondere im Fall des Franzosen zu. «Was er schon alles erlebt hat», blickt Hüppi auf die Vergangenheit des 22-Jährigen und spricht einen Transfer aus dem Jahr 2018 an: «Wenn du als so junger Spieler für 20 Millionen von Lyon nach Monaco transferiert wirst, trägst du den Rucksack mit diesen 20 Millionen dauernd herum.»

Hüppi macht klar, dass der Spieler in St.Gallen den nötigen Support erhält. «Vor allem auch das Vertrauen, das ihm der Trainer immer wieder gegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist», so der 65-Jährige. «Aber irgendwann macht es ‹Klick›.»

Die Highlights der Partie