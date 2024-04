Karlo Letica : «Rejouer dans un championnat du top 5 est mon objectif» Le gardien du LS Karlo Letica impressionne par ses performances. Le croate formé à Split se sent bien en Suisse, mais a pour ambition de rejouer au plus haut niveau. 12.04.2024

Lausanne-Goalie Karlo Letica spricht im Interview mit blue Sport über die Anfänge seiner Karriere, die lehrreiche Zeit in der Serie A in Italien und seine ersten Monate bei Lausanne-Sport.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Karlo Letica hat in seiner Karriere schon einige Stationen hinter sich. Nachdem der Kroate seine Laufbahn in seinem Heimatland lanciert, wechselt er im Juli 2018 zum FC Brügge nach Belgien, bevor er nach Italien zu SPAL und Sampdoria ausgeliehen wird und in der Serie A zehn Spiele absolviert. 2022 führt sein Weg schliesslich nach Rumänien, bis er im letzten Sommer zu Lausanne-Sport in die Super League wechselt.

FC Lausanne-Sport - FC Zürich Sa 13.04. 17:30 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Lausanne-Sport - FC Zürich Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1h 24min 59sek

«In jedem Verein, in dem ich gespielt habe, war es eine andere Erfahrung. Letztendlich hat es mich als Person weitergebracht und mir einige Erfahrungen für die Zukunft gegeben», sagt Letica im Interview mit blue Sport. «In Italien bin ich am meisten gewachsen. Weil sie mit Torhütern anders arbeiten, viele technische und taktische Dinge.»

Zurück in eine der Top 5 Ligen Europas

In der Schweiz hat Letica keine Anlaufschwierigkeiten. «Ich glaube, er hat sich sehr schnell integriert, alle haben ihm bei seiner Ankunft viel Vertrauen entgegengebracht», bestätigt Lausannes Goalietrainer Florent Delay. «Er hat sich auch sehr bemüht, die Sprache schnell zu lernen. Er spricht bereits gut Französisch, er versteht Französisch sehr gut. Das hat ihm natürlich die Integration erleichtert.»

Auch Letica sagt: «Ich fühle mich sehr wohl – auf und neben dem Platz. Ich geniesse das Leben in der Schweiz.» Und doch will der 27-Jährige der Super League eines Tages wieder den Rücken kehren: «Ich habe einige Ziele, das motiviert mich jeden Tag. Ich möchte die Rückkehr ins Nationalteam schaffen und natürlich wieder in einer der fünf besten Ligen Europas spielen, was für mich das Hauptziel ist.»