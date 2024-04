Die neuen starken GC-Männer Gärtner und Schwarz schweigen

Der neue GC-Sportchef Stephan Schwarz wollte nach dem 2:3 in Yverdon nicht vors Mikrofon treten. KEYSTONE

Spätestens jetzt muss man sich ernsthafte Abstiegssorgen bei GC machen. Denn in Yverdon verliert man am Sonntag sogar trotz anständiger Leistung und viel Moral und Einsatz. Was Schwarz und Gärtner darüber meinen, sollen sie nicht sagen, sie schweigen lieber.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen GC verliert zum dritten Mal innert einer Woche. Diesmal mit 2:3 in Yverdon. «Grausam bitter», nennt es GC-Stürmer und Doppeltorschütze Schürpf nach Schlusspfiff.

Auch Trainer Bruno Berner und Captain Amir Abrashi stellen sich vors blue-Mikrofon. Die neuen starken GC-Männer Sportchef Stephan Schwarz und Harald Gärtner bevorzugen es zu schweigen. Mehr anzeigen

GC verliert in Yverdon 2:3. Es ist nach dem 0:1 gegen Lausanne und dem 0:3 gegen YB die dritte Liga-Pleite innert einer Woche. «Das ist grausam bitter», sagt Doppeltorschütze Pascal Schürpf zu blue Sport.

Und auch Trainer Bruno Berner ist nach dem Spiel sichtbar angeschlagen. «Das war eine brutale Woche für uns. Wir hatten innert sechs Tagen drei Spiele – und alle verloren. Der Frust sitz natürlich tief.»

GC in Yverdon? Viel Aufwand, kein Ertrag

Der Auftritt in Yverdon ist zumindest besser als noch in Bern. Trotz Unterzahl steckt GC nie auf, kämpft sich zweimal gar zurück. Sogar blue-Sport-Experte und FCZ-Legende Daniel Gygax hat nach dem Auftritt quasi nur aufmunternde Worte für GC übrig. Moral und Einsatz haben ihm gefallen, «diese GC-Mannschaft lebt» lautet sein Urteil.

Doch am Ende hilft das niemandem. Nicht den GC-Fans, nicht dem Team, nicht dem Trainer. Der Ertrag aus dem Sonntagsausflug in die Westschweiz ist derselbe wie zuletzt immer: keiner.

Nicht nur, dass man in dieser Woche den Anschluss auf den rettenden 10. Platz zu verlieren droht, auch der Abstand zum letzten Platz schrumpft immer mehr. Noch sind's auf Stade-Lausanne-Ouchy 7 Punkte Vorsprung.

Zahlen sprechen im Rennen gegen den Abstieg gegen GC

Nur? Reicht das? Wenn GC so weiter macht, wird das Rennen gegen den direkten Abstieg bis Saisonende sehr ganz eng. Die Formkurve spricht deutlich für SLO. Die Lausanner holten aus den letzten 7 Partien 8 Punkte. Das Team von Berner ergatterte gerade mal zwei Zähler. In den letzten 10 Partien spielte man nie zu Null. Zudem steht in der Abstiegsrunde gar noch ein Direktduell an. Zahlen, Formkurve und Statistik sprechen nicht für GC.

Berner sagt: «Es gibt jetzt nur eines: positiv bleiben. Never surrender!» Nie aufgeben. Gerne hätte blue Sport nach Spielschluss bei der neuen GC-Führung nachgefragt. Doch Sportchef Stephan Schwarz und auch Harald Gärtner, der starke Mann im GC-Campus, haben nach der erneuten Pleite keine Lust, vors Mikrofon zu treten.

