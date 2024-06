Ein Urschrei und grosse Emotionen – das denkwürdige Interview von GC-Captain Abrashi 31.05.2024

In der 96. Minute rettet GC-Goalie Hammel spektakulär den Ligaerhalt. Fast noch ein bisschen spektakulärer ist dann das Siegerinterview auf blue mit Leithammel Abrashi.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC gewinnt in Thun das Barrage-Rückspiel in der Nachspielzeit mit 2:1 und sichert sich spektakulär den Ligaerhalt.

Amir Abrashi ist im blue Interview nach Schlussspiff kaum zu bremsen, obwohl er sich erst einmal sammelt. Mehr anzeigen

GC schafft den Ligaerhalt in Thun in der Nachspielzeit! Dank Abubakars Treffer zum 2:1 in der 91. Minute und Goalie Hammels Spektakel-Parade gegen Castroman in der 96. Minute.

Spektakulärer gehts kaum! Sollte man zumindest meinen. Aber Minuten nach Schlusspfiff setzt Abrashi noch einen drauf. Im Interview mit blue Sport lässt der GC-Leithammel seinen Gefühlen freien Lauf. Und diese sind eine Mischung aus Stolz, Freude, Erleichterung, Trotz und Wut.

«Was all die Leute sagen, ist mir völlig egal»

Erst einmal steht Abrashi nur da und sammelt sich. Die Augen geschlossen, tief einatmend. Dann gehts los. Er sagt oder besser er schreit Sätze wie: «Ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Der Druck war enorm, viele haben es uns nicht gegönnt, dass wir oben bleiben.» Und: «Es ging um den Klub, seine Mitarbeitenden, um die Fans und die Karriere jedes einzelnen Spielers.» Oder: «Ich habe nie den Glauben an diese Mannschaft verloren! Darum haben wir über die zwei Spiele völlig verdient gewonnen. Was all die Leute sagen, die es uns nicht gegönnt haben, ist mir völlig egal!»

Man merkt bei jedem Wort, jeder Geste, wieviel ihm dieser Verbleib in der Super League bedeutet. (Fast) Alles!

«Jetzt trinke ich zuerst einmal ein Bier!»

Angesprochen auf seine Aussage im Interview von blue Sport vor der Barrage, dass er nicht wisse, ob er seine Frau oder GC mehr liebe, zeigt er auf die Tribüne und schreit: «Sie ist auch hier, ich habe sie geküsst...»

Jetzt muss er aber woanders hin. «Jetzt trinke ich erst einmal ein Bier!», sagt Abrashi und schiebt sofort nach: «Zuviel kann ich aber nicht trinken, ich muss morgen in die Nationalmannschaft einrücken.»

blue Experte Pascal Zuberbühler schwärmt im Studio von Abrashi und dessen Klubliebe und freut sich über dessen offen gelebten Emotionen. Und auch die Albaner dürfen sich freuen, denn da kommt einer mit ganz viel guter Laune, Energie und noch mehr Herz in ihr EM-Camp.

Mehr Stimmen zum Ligaerhalt von GC

GC-Retter Schällibaum: «Die Jungs waren heroisch» 31.05.2024

Harald Gärtner: «Ich bin stolz auf die Mannschaft» 31.05.2024

Die Highlights der Partie