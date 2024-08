Dieses Preisschild hängt der FC Basel Sturm-Juwel Barry um

FCB-Stürmer Thierno Barry steht unter anderem bei Top-Klub Villarreal auf dem Einkaufszettel. KEYSTONE

Thierno Barry ist beim FC Basel in Topform. Spitzen-Klubs haben beim FCB angeklopft. Nach Informationen von blue Sport müssen die Vereine für die Dienste des begehrten Stürmers tief in die Tasche greifen.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCB-Stürmer Thierno Barry hat das konkrete Interesse von Villarreal und Bournemouth geweckt.

In der laufenden Saison hat Barry in vier Partien acht Tore erzielt. Sein Arbeitspapier beim FCB läuft noch bis Juni 2027.

Der FC Basel lässt seinen Stürmer erst ab einer bestimmten Summe ziehen und hängt ihm nach Informationen von blue Sport ein Preisschild von 15 Millionen Euro über. Mehr anzeigen

Beim FC Basel klingeln die Kassen. Mittelfeldmotor Renato Veiga liess der FCB für 14 Millionen Euro zu Chelsea ziehen, auch vom Transfer von Riccardo Calafiori von Bologna zu Arsenal soll der Klub von David Degen profitieren.

Der englische Vizemeister sicherte sich die Dienste des ehemaligen FCB-Verteidigers für 45 Millionen Euro. Wegen einer Weiterverkaufs-Klausel sahnt der FCB ab. Es ist von bis zu 50 Prozent der Ablösesumme die Rede.

Veiga und Calafiori lassen die Finanzabteilung des FCB tanzen. Kommt dann noch ein Transfer von Stürmer Thierno Barry dazu, dürfte aus dem Getanze ein wilder Rave werden. Denn der FCB hängt dem pfeilschnellen Spieler ein Millionen-hohes Preisschild um.

Nach Informationen von blue Sport lässt der FC Basel Barry für eine Summe von 15 Millionen Euro ziehen.

Barry nach harzigem Start förmlich explodiert

Der 21-jährige Franzose hat in dieser Saison in vier Partien bereits acht Tore geschossen. Kein Wunder, weckt er Begehrlichkeiten diverser grosser Klubs. Zwei konkrete Angebote liegen von Villarreal und Bournemouth vor, wie Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet.

Nun könnte es im Barry-Poker schnell gehen. Wie das spanische Medium «Relevo» berichtet, will Barry innerhalb der nächsten 24 Stunden bei Villarreal unterschreiben.

Im vergangenen Sommer sicherte sich der FCB die Dienste Barrys für drei Millionen Euro. Sein Vertrag läuft bis Juni 2027. Nach einer zähen Hinrunde in der vergangenen Saison, schoss die Formkurve des Stürmers in diesem Jahr steil nach oben. So wichtig die Tore Barrys für den FCB sind, so wichtig könnte der Geldsegen bei einem allfälligen Millionen-Transfer für den FCB sein.

Siebt teuerster Transfer der FCB-Geschichte?

Der aktuelle Marktwert von Barry beläuft sich gemäss «transfermarkt.ch» auf 4 Millionen Euro. Ob Villarreal aber gewillt ist, die 15 Millionen für Barry auf den Tisch zu legen, ist die grosse Frage.

Mit einer Ablöse der besagten 15 Millionen Euro wäre Barry der siebt teuerste Abgang der FCB-Geschichte – die Millionen aus Calafioris Arsenal-Transfer davon ausgeschlossen. Nur für Breel Embolo, Manuel Akanji, Zeki Amdouni, Mohamed Elyounoussi, Mohamed Salah und Arthur Cabral strich der FCB mehr Geld ein.

Das sind die bisher heissesten Sommer-Tansfers blue Sport hält dich auf dem Laufenden und präsentiert dir die heissesten Transfers im internationalen Fussball. 07.06.2024