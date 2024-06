War zuletzt Bundesliga-Trainer beim FC Augsburg: Enrico Maassen. Matthias Balk/dpa

Nach Informationen von blue Sport hat der FC St.Gallen den Nachfolger von Peter Zeidler gefunden. Der frühere Bundesliga-Trainer Enrico Maassen soll kurz vor der Unterschrift stehen.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Maassen stand zwischen Juli 2022 und Oktober 2023 in der Bundesliga beim FC Augsburg an der Seitenlinie. Zuvor war er im Nachwuchs von Dortmund tätig. Zuletzt war der 40-Jährige auch beim 1. FC Nürnberg im Gespräch. Nach Informationen von blue Sport hat sich der 40-Jährige für den FC St.Gallen entschieden.

Dies deckt sich mit den Informationen von Transfer-Experte Florian Plettenberg, der den Wechsel in den sozialen Medien ebenfalls vermeldet. Es scheint, als müsste nur noch die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt werden.

🚨🆕 News | Enrico Maaßen ist kurz davor, der neue Trainer beim FC St. Gallen zu werden!



Die Schweizer wollten den 40-Jährigen unbedingt. Maaßen hat bereits zugesagt, wird dort Peter Zeidler (Bochum) ersetzen. Nürnberg war auch dran. Jetzt fehlt nur noch die Unterschrift. Soll… pic.twitter.com/93FUCCq4vU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 7, 2024

Die Espen gehen nach insgesamt sechs Jahren, in denen der neue Bochum-Trainer Peter Zeidler an der Seitenlinie stand, mit einem neuen Coach in die kommende Saison.

Das könnte dich auch interessieren