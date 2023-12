Fabian Frei: «Wir müssen noch keine grosse Klappe haben» Der FC Basel holt gegen Lugano den ersten Auswärtssieg der Saison. Trotz des Aufwärtstrends des FCB will Captain Fabian Frei noch keine grossen Töne spucken. 07.12.2023

Der FC Basel tütet gegen Lugano den ersten Auswärtssieg der Saison ein. Die Last, die von den Schultern der Akteure in rot-blau fällt, ist gross.

Nach 16 Super-League-Spielen gewinnt der FC Basel sein erstes Auswärtsspiel. Der FCB bezwingt Lugano mit 3:1.

FCB-Coach Fabio Celestini scheint den Baslern neues Leben einzuhauchen. Der 48-Jährige zeigt sich mit der Entwicklung seines Teams zufrieden.

Auch Fabian Frei lobt die Mannschaft: «Wenn man sieht, wo wir vor einem Monat gestanden sind, und wo wir jetzt stehen, können wir einfach zufrieden sein.»

«Wenn der FC Basel gegen Lugano verliert, wird sich der FCB zukünftig in der Relegationsgruppe aufhalten», sagt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler vor dem Spiel zwischen dem FC Lugano und dem FC Basel.

Diese These kann nun weder falsifiziert noch verifiziert werden: Der FCB gewinnt gegen Lugano mit 3:1 und heimst den ersten Auswärtssieg der Saison ein. «Da war viel Last auf den Schultern der Spieler», sagt Zuberbühler nach dem Spiel.

Der FC Basel atmet auf

Die Erleichterung im Lager des FC Basel ist zu spüren. So kommt beispielsweise Coach Fabio Celestini mit einem Lächeln ans Interview mit blue Sport. Den Sieg gegen Lugano fasst er wie folgt zusammen: «Wichtige drei Punkte. Die Mannschaft hat mit Energie gespielt.» Sein Team mache zwar immer noch kleine Fehler, aber der Sieg sei verdient.

Unter Fabio Celestini ist beim FC Basel ein Aufwärtstrend auszumachen. Die Bilanz in der Super League des 48-jährigen Waadtländers als FCB-Coach: Eine Niederlage, ein Unentschieden, drei Siege.

Diese Bilanz darf sich sehen lassen, zumal der FC Basel vor Celestini grade mal einen Sieg aus elf Ligaspielen zu verzeichnen hatte. «Die Entwicklung ist super. Meine Mannschaft macht aktuell eine fantastische Arbeit», hält Celestini fest.

FCB-Captain Frei: «Auch mal geniessen»

Auch Captain Fabian Frei findet lobende Worte für Rotblau. «Wenn man sieht, wo wir vor einem Monat gestanden sind, und wo wir jetzt stehen, können wir einfach zufrieden sein.» Dass der FC Basel aus den letzten drei Spielen sieben Punkte holte, sei «sensationell».

Der FC Basel befindet sich im zwischenzeitlichen Höhenflug. Grosse Töne will Frei aber noch nicht spucken: «Wir müssen noch keine grosse Klappe haben, nicht gross vorausschauen, sondern auch mal geniessen.»

Am Samstag will der FCB nachlegen und die nächsten drei Punkte auf seiner Aufholjagd sammeln. Im heimischen Joggeli trifft Basel auf die Grasshoppers, die der FCB in der Tabelle mit einem Sieg hinter sich lassen könnte.

