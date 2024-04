Unter Peter Zeidler wurde Lukas Görtler zum Captain beim FC St.Gallen. KEYSTONE

Lukas Görtler hat offenbar das Interesse beim 1. FC Nürnberg geweckt. Klub und Spieler sollen seit etwa einem Jahr im Austausch stehen.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lukas Görtler steht einem Bericht zufolge mit dem 1. FC Nürnberg in Kontakt.

Der Klub sei auf der Suche nach einem erfahrenen Mittelfeldspieler mit Skorer-Qualitäten.

Der Vertrag von Görtler beim FC St.Gallen läuft noch bis 2026.

Lukas Görtler gilt bei den Fans des FC St.Gallen als «Fussballgott». Unvergessen bleibt Görtlers Vertragsverlängerung im Sommer 2021. Damals spricht der FCSG-Captain in einer Videobotschaft über seinen Traum, in der Bundesliga zu spielen und fügt an: «Man soll gehen, wenn es am schönsten ist ..., aber ich bleibe.»

Der Mittelfeldspieler wechselte 2019 vom niederländischen Klub Utrecht zu St.Gallen. Nimmt seine Zeit bei Grünweiss im bevorstehenden Sommer ein Ende? Wie die «Bild» berichtet, hat ein Klub aus Deutschland ein besonderes Augenmerk auf ihn gerichtet: der 1. FC Nürnberg.

Der Klub aus der 2. Bundesliga und Görtler stehen dem Artikel zufolge bereits seit etwa einem Jahr in Kontakt. In der Ostschweiz läuft das Arbeitspapier noch bis 2026.

Für Görtler wäre ein Wechsel zu Nürnberg eine Rückkehr. Er lief zwischen 2010 und 2012 für die U17 und U19 des Klubs auf.