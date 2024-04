FCZ-Fans helfen beim Schneeschaufeln mit – Zubi: «Welcome to Switzerland»

Schnee im letzigrund – FCZ-Fans helfen beim Schaufeln mit 21.04.2024

Am Nachmittag protestierten die FCZ-Fans in der Zürcher Innenstadt noch gegen die Sektorsperre im Letzigrund. Beim Spiel gegen St.Gallen helfen sie dann mit, den Schnee vom Platz zu schaufeln. Bei den blue Sport Experten sorgt die Aktion auch für Fragezeichen.

Verrückte Szenen im Letzigrund: Das Spiel zwischen dem FC Zürich und St.Gallen muss nach wenigen Minuten wegen zu viel Schnee unterbrochen werden – und auf einmal stehen dutzende FCZ-Fans auf dem Platz und helfen mit, den Schnee wegzubringen.

FCZ-Sportchef Milos Malenovic lobt die Fans für die «fantastische Aktion». Auch Präsident Ancillo Canepa bedankt sich. Die blue Sport Experten Ciriaco Sforza und Pascal Zuberbühler sehen aber auch ein Sicherheitsrisiko.

Nach einem rund 30-minütigen Unterbruch kann das Spiel fortgesetzt werden. St.Gallen gewinnt die denkwürdige Partie 1:0. Mehr anzeigen

Schon kurz nachdem Schiedsrichter Lionel Tschudi das Spiel um 16.30 Uhr angepfiffen hat, wird klar, dass ein Fussballspiel so nicht über die Bühne gebracht werden kann. Der viele Schnee auf dem Platz bringt den Ball kaum zum Rollen. FCSG-Coach Peter Zeidler fordert schon früh einen Abpfiff, Tschudi wartet aber ganze fünf Minuten zu, bis er die Partie dann doch unterbricht.

Es folgen bizarre Szenen im Letzigrund. Auf einmal stehen dutzende FCZ-Fans mit Schaufeln auf dem Platz und helfen tatkräftig mit, den Schnee vom Platz zu bringen. Die meisten von ihnen tragen eine Südkurven-Jacke. Was die Sache noch spezieller macht: Nur wenige Stunden vor dem Spiel versammelte sich die Südkurve in der Zürcher Innenstadt, um zu protestieren.

Nach Problemen im Auswärtsspiel des FCZ in Genf hatten die Behörden beschlossen, den FC Zürich und dessen Fans mit der Sperrung der Südkurve zu bestrafen. Über 1000 FCZ-Fans sorgten deshalb am Sonntag in Zürich für Verzögerungen im Tramverkehr.

Grosses Lob von Malenovic und Canepa

Im Spiel gegen den FCSG blieb die Südkurve geschlossen – die Ultras fanden den Weg in den Letzigrund dennoch. Und griffen nicht zu Pyros, sondern zur Schaufel. «Eine fantastische Aktion», lobt FCZ-Sportchef Milos Malenovic gegenüber blue Sport die Hilfsbereitschaft der Fans.

Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist voll des Lobes. «Unglaublich, was unsere Südkurve heute geleistet hat. Es zeigt einfach auch, wie die Leute sich einsetzen, wenn man anständig mit ihnen umgeht.»

In den letzten Wochen seien die Fans immer wieder in einem schlechten Licht gestanden, meint Canepa. «Ich erwarte, dass man mit den Fans korrekt umgeht. Heute haben wir gesehen, wozu die Fans bereit sind. Sensationell! Kompliment und herzlichen Dank.»

Etwas kritischer sehen es die beiden blue Sport Experten Ciriaco Sforza und Pascal Zuberbühler. Sforza findet es zwar gut, dass das Spiel nach einer rund 30-minütigen Unterbrechung fortgesetzt werden kann, aber: «Malenovic sagt, dass sie nichts davon gewusst haben. Die Fans haben das selbst entschieden. Das Sicherheitsrisiko ist da schon nicht zu unterschätzen.»

«Wer hat die auf den Platz gelassen?»

Zubi findet den Einsatz der Südkurve «wunderbar», aber auch er ist irritiert. «Das ist eine Aktion, bei der ich sagen muss: Wow, welcome to Switzerland! Sorry, da sehe ich viele Fragezeichen dahinter», so der Ex-Nati-Goalie. Und weiter: «Wer hat die auf den Platz gelassen? Es kann doch nicht sein, dass die einfach auf den Platz kommen und noch nicht einmal eine Schaufel haben. Irgendjemand muss das entschieden haben. Wo ist da die Sicherheit?»

Peter Landolt, der Stadionmanager im Letzigrund bringt Licht ins Dunkel. «Wir wussten, dass wir mit genügend Material und Manpower den Platz freischaufeln können. Also ging ich in die Ecke und fragte, ob ein paar Leute kommen könnten. Nach meiner Aufforderung haben sie uns unterstützt», sagt er. Chaotisch sei die Situation nicht gewesen. «Jeder hat mitgemacht, es war koordiniert und am Schluss sind alle wieder schön geordnet vom Platz gegangen.»

Rund 30 Minuten dauert die Spielunterbrechung, dann pfeift Tschudi die Partie wieder an. Ohne weitere Zwischenfälle endet das denkwürdige Spiel schliesslich mit einem 1:0-Sieg für den FC St.Gallen.