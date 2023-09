Der Rasen im Letzigrund war auch schon in einem besseren Zustand. blue Sport

Die Diskussionen um den Rasen im Letzigrund ebben nicht ab. Nun äussert sich auch der FC Zürich – und erhebt schwerwiegende Vorwürfe.

Der FC Zürich hat ein offizielles Statement zu den Platzverhältnissen im Stadion Letzigrund abgegeben.

Vor dem 283. Zürcher Derby stehen für einmal nicht die Spieler oder Trainer im Fokus. Die Schlagzeilen dominiert der Rasen im Letzigrund. Bo Henriksen findet in der Pressekonferenz klare Worte: «It‘s a shame for this city» (dt: Es ist eine Schande für diese Stadt), ärgert sich der FCZ-Trainer.

Die Aussagen des Dänen stimmen überein mit der offiziellen Haltung seines Arbeitgebers: «Der FC Zürich ist entsetzt über die erneut miserablen Platzverhältnisse im Stadion Letzigrund. Dass dies lediglich mit dem vielen Regen zu tun haben soll, ist ein abenteuerliches Argument», heisst es in einer Pressemitteilung.

Damit zielte der FCZ auf die Aussagen von Stadion-Manager Peter Landolt, der das extreme Wetter in diesem Sommer primär für den schlechten Zustand des Rasens verantwortlich machte.

Vielmehr seien «wieder einmal Konzerte auf dem Naturrasen» durchgeführt worden. «Wenn mehrere zehntausend Personen auf dem Platz herumtrampeln, darf man nicht wirklich überrascht sein, wenn der Rasen ruiniert wird», findet der Klub und ergänzt, dass der FC Lugano sein Europacup-Heimspiel ebenfalls im Letzigrund austragen durfte. Der FCZ sieht einen Mangel an «professioneller Infrastruktur.» Auch sonst sei mit der Situation im Letzigrund schwierig, einen planbaren Spielbetrieb zu organisieren. Die Kritik zielt vor allem auf die Stadt Zürich, welche das Stadion betreibt.

Ob die aktuellen Platzverhältnisse im Letzigrund am Dienstag ein reguläres Fussballspiel zulassen, müssen die Swiss Football League und die Schiedsrichter entscheiden.

Aufgrund der aktuellen Platzverhältnisse sieht der Heimklub also das Derby in Gefahr. Die Swiss Football League und die Schiedsrichter müssen am Dienstag entscheiden, ob die Bedingungen ein reguläres Fussballspiel zulassen würden. Eine Absage würde viele Fussball-Fans betreffen. Viele Tickets gingen schon im Vorverkauf weg – 21'185 Zuschauer wären möglich.

