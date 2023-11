GC-Präsi Jackson über Verkaufsgerüchte und die Vereins-Strategie Seit Wochen wird über einen möglichen Verkauf der Grasshoppers spekuliert. Vor dem Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy spricht GC-Präsident Matt Jackson mit blue Sport ausführlich über die aktuelle Situation. 12.11.2023

Vor dem Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy spricht GC-Präsident Matt Jackson im Interview mit blue Sport über die Verkaufsgerüchte und er erklärt, weshalb aktuell nicht mehr Eigengewächse zum Einsatz kommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC-Präsident Matt Jackson sagt im Interview mit blue Sport noch einmal klipp und klar, dass aktuell kein seriöses Verkaufs-Angebot auf dem Tisch liege.

Die Situation könne sich aber jederzeit ändern. Und das sei auch nicht per se schlecht. «Alles, was uns helfen kann, diesen grossartigen Fussballverein voranzubringen, werden wir immer in Betracht ziehen müssen», so Jackson.

Jackson erklärt blue Sport Experte Ciriaco Sforza auch, weshalb aktuell nicht mehr Eigengewächse eingesetzt werden.

Unter der Woche hat GC-Präsident Matt Jackson im Rahmen einer Pressekonferenz bereits ausführlich über die Verkaufsgerüchte rund um GC gesprochen. Sich damit zu beschäftigen sei «reine Zeitverschwendung», sagte er da.

Im Vorfeld des Kellerduells gegen Stade Lausanne-Ouchy, das GC klar mit 5:2 gewinnt, will es blue Sport vom 52-Jährigen noch ein bisschen genauer wissen. Auf die Frage, ob er ausschliessen könne, dass es in naher Zukunft in Sachen Verkauf ernst werden könnte, sagt Jackson: «Die Situation kann sich jederzeit ändern, aber im Moment habe ich absolut keine Informationen, die die Perspektive dieses Fussballclubs kurzfristig verändern, überhaupt nicht.»

Deshalb liege sein Fokus darauf, zusammen mit Trainer Bruno Berner und Sportchef Bernt Haas «alles auf der fussballerischen Seite zu entwickeln». Und Jackson stellt klar: «Die Eigentumsverhältnisse sind wirklich nicht meine Sache.»

Aber es sei klar, dass die chinesischen Besitzer die Augen offen halten würden. «Warum sollten Sie nicht?» Mit Blick auf die spärlich besetzten Zuschauerränge schiebt er nach: «Wenn Sie sich heute umsehen, werden wir nicht so viele Fans hier haben. Alles, was uns helfen kann, diesen grossartigen Fussballverein voranzubringen, werden wir immer in Betracht ziehen müssen.»

Wo sind die jungen Spieler? «Das braucht Zeit»

Auch blue Sport Experte Ciriaco Sforza hat eine Frage im Gepäck. Er will von Jackson wissen, weshalb bei GC nicht so viele junge Spieler zum Zug kommen. «Ich bin zwar erst seit drei Monaten hier, aber ich habe in dieser Zeit viel mit Bernt darüber gesprochen, wie wir langfristig vorankommen können.»

Jackson nennt einige junge Spieler, die bereits aufliefen in dieser Saison, stellt aber auch klar, dass jung sein alleine nicht reicht, sie müssten auch gut genug sein, um zu spielen. Wichtig sei es, Spieler hervorzubringen, «die körperlich und geistig in der Lage sind, 90 Minuten lang Fussball zu spielen. Darauf arbeiten wir hin. Das braucht Zeit und wir müssen geduldig bleiben.» Es gehe ja nicht nur darum, Spieler zu entwickeln, sondern auch darum, Spieler zu schaffen, «die wirklich wettbewerbsfähig» seien.

Man darf also davon ausgehen, dass vermehrt Eigengewächse zum Einsatz kommen, sollte sich die tabellarische Situation entspannen. Mit dem Sieg gegen Stade Lausanne-Ouchy hat GC immerhin einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.