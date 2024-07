Der Heugümper hinter GC-Sportchef Schwarz muss weichen. KEYSTONE

Die Grasshoppers krempeln um. Betroffen von den Massnahmen sind die langjährige Klubhymne und der Spielertunnel mit Heugümper.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Song «Das isch GC» wurde jahrelang bei den Spielen der Hoppers laufen gelassen. Am vergangenen Samstag blieben die Lautsprecher erstmals stumm. Der Klub schafft die Hymne ab. Der Song besinge ein GC, das es so längst nicht mehr gebe.

Auch beim Spieler-Tunnel muss die Heuschrecke dem Klublogo weichen.

Die Anpassungen sind Resultate aus Workshops mit Fans. Mehr anzeigen

«Die neue Ära beginnt», schreiben die Grasshoppers in einer Mitteilung am Samstag. Fans würden sich auf einige Neuerungen für ein verbessertes Stadionerlebnis freuen dürfen. Will heissen: Heugümper beim Spielertunnel weg, Klubhymne weg.

«Um den zukünftigen Erfolg zu sichern, müssen wir Grasshoppers den Blick nach vorne richten und uns von Vergangenem und den damit verbundenen unrealistischen Erwartungen lösen», schreibt der Rekordmeister bezüglich der Klubhymne.

Der Song «Das isch GC» besinge ein GC, das es so längst nicht mehr gebe. «Als eine von vielen Massnahmen hat GC Zürich deshalb entschieden, den Song nicht mehr als offizielle Klubhymne zu verwenden.»

Der Spielertunnel ist ebenfalls von den Veränderungen betroffen. Der künstliche Plastik-Heugümper wird mit den Vereinsfarben ersetzt: Blaues GC-Logo auf Weiss.

Resultat von Workshops mit GC-Fans

Der neue Spielertunnel und das Abschaffen der bisherigen Klubhymne sind zwei von mehreren Anpassungen während des Spieltags. Im Frühjahr debattierte der Klub mit Anhänger*innen an mehreren Workshops über die Werte von GC. Ein Resultat daraus: «Ein Verein, der in der Stadt Zürich spür- und sichtbar zuhause ist.» Der Verwaltungsrat der Grasshopper Fussball AG setzte alles daran, diese Vision umzusetzen.

