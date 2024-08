So wird Rückkehrer Xherdan Shaqiri in Basel empfangen 19.08.2024

Xherdan Shaqiri wird beim FC Basel empfangen. Rund 2000 Fans feiern den Rückkehrer rund um den St. Jakob-Park. Shaqiri zeigt sich selbstbewusst und ist zu Witzen aufgelegt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri kehrt nach 12 Jahren zurück zum FC Basel. Am Montagabend wurde der 32-Jährige von den FCB-Fans empfangen.

Der Rückkehrer kündet an: «Ihr wisst, wo der FCB hingehört, wir werden alles geben, dass wir den Kübel nach Basel bringen.»

Ob Shaqiri bereits am Sonntag für das Heimspiel gegen Yverdon eingesetzt wird, ist noch ungewiss. Er sei noch nicht bei 100 Prozent, so der Mittelfeldspieler. Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri ist zurück in Basel. Der heute 32-Jährige verliess seinen FCB im Jahr 2012 in Richtung Bayern München. Nach verschiedenen Topklubs und Titeln folgt nun die Rückkehr von Shaqiri nach Basel. Am Freitag gab der FCB bekannt, dass der 125-fache Schweizer Nationalspieler nach Basel zurückkehrt, nun winkt «Shaq» vom Balkon beim St. Jakob-Park bereits zu den vielen Fans.

Rund 2000 dürften es sein, die sich am Montagabend zur Begrüssung vor dem Stadion versammelt haben. Die Fans selbst sind überrascht, dass es an einem Montagabend so viele geschafft haben, zu kommen. Ein Mann im Rollstuhl verkündet begeistert, dass er überrascht sei, dass sogar Plätze für Rollstuhlfahrer reserviert gewesen seien.

Xherdan Shaqiri greift zum Mikrofon und verzückt die FCB-Anhänger mit Sätzen wie «Es ist immer schön, zu Hause zu sein», «Es gab für mich immer nur eine Option, den FC Basel!» oder «Ihr wisst, wo der FCB hingehört, wir werden alles geben, dass wir den Kübel nach Basel bringen.»

Shaqiri begeistert die zahlreichen Fans aber nicht nur mit seinen Aussagen, er bringt sie auch zum Lachen. «Ich bin nicht mehr zwanzig, mein linker Fuss ist aber immer noch da», scherzt er.

Wann gibt Shaqiri sein Debüt?

Ob Shaqiri beim nächsten Spiel für den FC Basel bereits spielt, ist noch nicht klar. Am Sonntag trifft Basel zu Hause auf Yverdon-Sport.

Shaqiri wird am Dienstag zumindest zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren. Bei 100 Prozent sei er aber noch nicht, schliesslich hat er seit der Europameisterschaft kein Spiel mehr bestritten. Mehr zur Rückkehr von Shaqiri zu Basel, zu seinem Fitnesszustand und zu den Gründen seiner Rückkehr dürfen wir am Dinestag erwarten. Um 13 Uhr ist eine Pressekonferenz mit dem Mittelfeldspieler angesetzt. blue Sport wird live berichten.

