Ognjen «Ogi» Zaric ist seit dieser Saison Cheftrainer beim FC Winterthur. Im Gespräch mit blue Sport erklärt der 35-jährige Österreicher, wie er wirklich tickt.

zap Sandro Zappella

Ognjen Zaric stand letzte Saison als Assistent von Patrick Rahmen in Winterthur an der Seitenlinie. Der Österreicher entschied sich jedoch dagegen, seinem Chef zu Meister YB zu folgen. Stattdessen wurde Zaric in Winterthur selbst zum Cheftrainer befördert: «Ich habe immer offen und ehrlich kommuniziert, dass wenn es für mich die Möglichkeit gibt und es für beide Seiten passt, ich das gerne machen möchte als Cheftrainer», erklärt Zaric bei blue Sport. Nach dem Gespräch mit Sportchef Oliver Kaiser sei für ihn klar gewesen, dass er das machen möchte, so Zaric.

Wie Zaric den Ausgleich zwischen dem Trainer-Job und seiner Rolle als Ehemann und Vater von drei kleinen Kindern schafft, was an ihm noch typisch österreichisch ist und warum es bei ihm als Profi nicht gereicht hat, verrät der 35-Jährige im Gespräch mit blue Sport im Video oben.

Sportlich ist Zaric mit 4 Punkten aus vier Spielen mittelmässig in die neue Saison gestartet. Am Samstag um 18 Uhr gastiert der FCW in Luzern.

