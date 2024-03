Führt Coach Fabio Celestini seinen FCB noch in die Championship Group? Keystone

Der FC Basel startete mit grossen Ambitionen in die Saison, doch 26 Runden und zwei Trainerwechsel später geht es längst nur noch um Schadensbegrenzung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel ist nach 26 Runden Tabellenachter.

Nach 33 Runden geht es für die Teams auf den Plätzen 1 bis 6 in der Championship Group weiter, die Teams der unteren Tabellenhälfte (7 bis 12) spielen gegen den Abstieg.

Der FCB hat ein auf dem Papier schwieriges Restprogramm, doch genau das könnte den Baslern in die Karten spielen. Mehr anzeigen

Nach 33 Spielen wird die Tabelle in der Super League in zwei Gruppen à je sechs Teams aufgeteilt. Die obere Hälfte formt die Championship Group und kämpft um den Meistertitel und die internationalen Plätze, die untere Hälfte heisst Relegation Group und spielt gegen den Abstieg. Die zweite Phase der Meisterschaft umfasst noch 5 Runden pro Gruppe, sprich eine Partie gegen jede Mannschaft.

Der FC Basel ist nach 26 Runden im 8. Rang klassiert, der Rückstand auf Platz 6 beträgt sechs Punkte. Sieben Spiele bleiben, um den Sprung in die Championship Group zu schaffen. Das Restprogramm des FCB hat es allerdings in sich.

Am Sonntag gastiert der FC Basel im Wankdorf (16.30 Uhr live auf blue Sport). Der letzte Auswärtssieg der Basler gegen YB datiert vom 22. Mai 2016. Auch in dieser Saison setzte es im Oktober eine 0:3-Auswärtspleite ab. Diese Tatsachen dürften den FCB-Anhängern wenig Mut machen. Allerdings befindet sich Leader YB derzeit in einer Krise, die anfangs Woche in der Entlassung von Trainer Raphael Wicky gipfelte. Die Aussichten auf den ersten Vollerfolg seit knapp acht Jahren scheinen auf alle Fälle besser als auch schon. Und beim letzten Aufeinandertreffen im Januar, da setzte sich der FCB vor eigenem Anhang mit 1:0 durch.

In den darauffolgenden Runden trifft der FCB der Reihe nach auf Winterthur (Rang 7), den FCZ (3), Lugano (4), Stade Lausanne-Ouchy, (12) Servette (2) und Luzern (6). Von diesen Teams ist einzig Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy schlechter klassiert als der FCB. Doch dies könnte paradoxerweise die grosse Chance für die Basler sein.

Basels düstere Bilanz gegen Keller-Teams

Der FCB tut sich in dieser Spielzeit nämlich gegen die schwächsten Teams der Liga besonders schwer. In den acht Partien gegen die drei schlechtesten Teams GC, Lausanne und Stade Lausanne-Ouchy haben die Basler nur einen Punkt von möglichen 24 Punkten geholt. Mit 23 Zählern mehr auf dem Konto würde der FCB gar von der Tabellenspitze grüssen.

Umso wichtiger für die Basler, dass sie in den kommenden Spielen ordentlich punkten und im Idealfall noch die Finalrunde erreichen. Denn in der Abstiegsrunde bekäme man es mit einigen Angstgegnern der laufenden Saison zu tun. Aktuell hat der FCB nur zwei Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz. Immerhin beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Stade Lausanne-Ouchy bereits 15 Punkte.