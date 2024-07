Der Captain fühlt sich in St.Gallen wohl: Lukas Görtler verlängert seinen Vertrag. Keystone

Der FC St. Gallen bindet Lukas Görtler für zwei weitere Jahre und damit bis Sommer 2028 an sich. Der Captain überrascht am Montag die Fans im Store mit einem handgeschriebenen Brief, in dem er die frohe Botschaft kundtut.

Patrick Lämmle SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag beginnt die Super-League-Saison 2024/25.

Nur wenige Tage vor dem Startschuss verlängert Captain Lukas Görtler seinen Vertrag beim FC St.Gallen.

In einem Brief an die Fans schreibt er unter anderem: «Wie 2021 hat wieder das Herz gewonnen. Die Zuneigung und Anerkennung der Menschen hier und die in mir entstandene Liebe und Leidenschaft zu unserem Club.»

blue Sport zeigt auch in der kommenden Saison alle Spiele live. Mehr anzeigen

Die Gerüchte um eine Rückkehr in die Heimat zum 1. FC Nürnberg hielten sich hartnäckig, doch inzwischen ist klar: Lukas Görtler bleibt dem FC St.Gallen treu. Der 30-Jährige, seit Sommer 2019 bei den Espen und seit 2021 Captain der Mannschaft, verlängert seinen Vertrag bis 2028.

Für St.Gallen bestritt Görtler bislang 165 Spiele, dabei erzielte er 28 Tore und bereitete 34 weitere vor. 54 Gelbe Karten und zwei Platzverweise zeigen, aus welchem Holz der Deutsche geschnitzt ist.

Görtler überrascht Fans mit handgeschriebenem Brief

Am Montagmorgen rief der FC St.Gallen die Fans auf, um 16.00 Uhr in den Store in der Innenstadt zu kommen. Es gebe coole FCSG-Produkte zu kaufen und es gebe «eine kleine Überraschung von unserem Captain».

Und die Fans werden nicht enttäuscht. Görtler überrascht die FCSG-Supporter mit einem handgeschriebenen Brief, in dem er die Vertragsverlängerung und seine Gedanken dahinter erklärt.

Wie schon 2021 sei eine Rückkehr in seine Heimat zur Debatte gestanden. «Wieder überlege ich hin und her. Seit mittlerweile 10 Jahren bin ich 'weg' von meinem Zuhause. Ich vermisse meine Eltern, meine Brüder, meine Nichten und meinen Neffen. Ich vermisse meine Freunde und weitere Familie», steht da etwa. Aber: «Wie 2021 hat wieder das Herz gewonnen. Die Zuneigung und Anerkennung der Menschen hier und die in mir entstandene Liebe und Leidenschaft zu unserem Club.»

Es sind Begegnungen aus dem Alltag, die ihm vor Augen führen, dass er in St.Gallen längst ein zweites Zuhause gefunden hat. «Ohne zu glauben, etwas Besonderes zu sein, spüre ich, wie ich mittlerweile verwurzelt bin in der Region und ihren Menschen. Nach all den langen Gedanken und Gesprächen bin ich mir sicher, wenn du lange genug an einem Ort bist, wirst du irgendwann zu dem Ort. Aus voller Überzeugung freue ich mich deswegen, meinen Vertrag bis 2028 verlängert zu haben», steht in seinem Brief an die Fans.

In den sozialen Medien teilte der FCSG später ein Video, in dem Görtler den Brief vorliest.

Aus dem Archiv: Fünf schnelle Fragen an Lukas Görtler

«Gestern habe ich meiner Frau etwas 'gestohlen'» - fünf schnelle Fragen an Lukas Görtler Stefan Eggli stellt Lukas Görtler im Fussball-Talk Heimspiel fünf Fragen, die der St.Gallen-Captain möglichst schnell beantworten soll. 04.08.2022

Patrick Lämmle