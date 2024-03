Fabian Lustenberger über seinen Rücktritt: «Es ist eine Erleichterung für mich» Fabian Lustenberger beendet im Sommer nach 18 Jahren seine Profi-Karriere. blue Sport durfte kurz nach der Bekanntgabe mit dem YB-Verteidiger sprechen. 28.03.2024

Von Chris Augsburger und Luca Schaeffner Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Lustenberger beendet Ende Saison seine Karriere. Der YB-Captain hat mit YB dreimal die Meisterschaft gewonnen und zweimal im Cup triumphiert.

Im Interview mit blue Sport gibt sich Lustenberger erleichtert: «Ich bin froh, ist es jetzt raus.»

Ausserdem verrät der Verteidiger, was er nach der Karriere vorhat: Lustenberger plant, bei den YB-Junioren seine Trainerkarriere zu lancieren. Mehr anzeigen

Fabian Lustenberger wird Ende Saison seine grosse Karriere beenden. Das teilten die Young Boys am Donnerstag mit. «Ich bin froh, ist es jetzt kommuniziert», sagt Lustenberger im Interview mit blue Sport. «Der Prozess war schon seit letztem Sommer im Gang, als ich den Vertrag noch einmal verlängert hatte. Ich bin froh, muss ich keine Ausreden mehr finden. Jetzt ist es fix. Eine Erleichterung ist auch da.»

Das Versteckspiel geht also schon vor Ostern zu Ende. Wehmut ist beim Defensiv-Spezialisten noch keine aufgekommen. Der Entscheid komme zum richtigen Zeitpunkt, ist sich Lustenberger sicher. «Ich weiss aber noch nicht, wie es im Sommer ist, wenn YB in die Saison-Vorbereitung startet und vor dem ersten Super-League-Spiel steht. Vielleicht kommt dann Wehmut auf», sagt er. «Im Moment überwiegt aber die Erleichterung.»

Trainerkarriere wird bei den Junioren lanciert

Einen richtigen Abgang wird es bei YB aber nicht geben. Denn Lustenberger wird den Bernern wohl in einer anderen Funktion erhalten bleiben. «Stand jetzt werde ich die Möglichkeit haben, im Juniorenbereich bei YB weiterzumachen. Ich durfte schon bei der U15 einige Trainings leiten und Erfahrungen sammeln, Trainerdiplome habe ich auch schon gemacht.»

Er hoffe, dass er den Talenten bei YB mit seinem prall gefüllten Rucksack das eine oder andere mit auf den Weg geben kann. «Zunächst steht aber sicher auch noch ein bisschen Familienzeit an, damit ich das Ganze etwas sacken lassen kann», so Lustenberger.

Der 35-Jährige, der seit fünf Jahren in Bern spielt, bestritt bislang 149 Spiele für YB und holte in dieser Zeit drei Meistertitel und zwei Cupsiege. Ein weiterer Meistertitel könnte hinzukommen, aktuell führt YB die Tabelle vor dem punktgleichen Servette an. Vor seiner Zeit in Bern spielte Lustenberger zwölf Jahre lang bei Hertha BSC in Berlin. Seinen Stammklub Luzern verliess er im Jahr 2007. Für die Schweizer Nationalmannschaft kam er dreimal zum Einsatz.