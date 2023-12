Christian Gross: «Man muss sich um den FC Basel Sorgen machen» Ex-FCB-Trainer Christian Gross spricht mit blue Sport über die missratene Hinrunde des FC Basel. 20.12.2023

Christian Gross spricht exklusiv bei blue News über den FC Basel und schwelgt in Erinnerungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel befindet sich auf einem sportlichen Tiefflug. Christian Gross spricht mit blue News über seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Der 69-Jährige ist davon überzeugt: Der FCB wird alles daran setzen, noch unter die besten sechs Teams der Super League zu kommen.

Im Gespräch schwelgt Christian Gross auch in Erinnerungen und spricht über das altehrwürdige Hardturm-Stadion. Mehr anzeigen

Christian Gross steht blue News exklusiv Red und Antwort. Ein Gesprächsthema: Der FC Basel. Der 69-Jährige stand zehn Jahre lang an der Seitenlinie der Basler, feierte am Rheinknie vier Meistertitel und holte viermal den Cup. Zudem coachte Gross den FCB zweimal in die Champions League.

Von Meistertiteln und Königsklasse ist der FC Basel zurzeit meilenweit entfernt. In der Super League grüsst der FCB von Tabellenplatz elf – dem zweitletzten der Liga. «Man muss sich um den FC Basel Sorgen machen», hält Christian Gross fest. Er erwähnt aber hierbei, dass es nicht so sei, dass es den Baslern miserabel gehe, wie beispielsweise die Zürcher meinen würden. «Der FCB will natürlich nochmals Gas geben.»

Die Basler Maschinerie kommt ins Rollen

Und Gas geben tut der FC Basel zurzeit tatsächlich. Seit Fabio Celestini das Traineramt innehat, rollt der FCB-Karren allmählich wieder an. 13 Punkte hat der FCB aus sieben Liga-Spielen unter dem 48-Jährigen erspielt. Der Vorsprung auf Schlusslicht Stade Lausanne Ouchy beträgt mittlerweile sieben Punkte.

Ob es dem FC Basel gelingt, noch in die Championship-Runde zu kommen (die ersten sechs), weiss Christian Gross nicht. «Sie werden sicher alles daran setzen», hält er fest und fügt an: «Da kenne ich David Degen zu gut.»

Christian Gross über das Hardturm: «Es ist ein Schämer»

Gross drückt dem FCB den Daumen, aber auch den Grasshoppers, «weil ich im Hardturm aufgewachsen bin». Christian Gross sehnt sich nach dem altehrwürdigen Stadion und erinnert sich an die magischen Champions-League-Nächte inmitten von Zürich.

«Leider, leider, leider gibt es das Stadion nicht mehr.» Es sei schade, dass das «wunderbare Stadion» von der Stadt weggenommen wurde. «Die Politiker haben total versagt. Es ist ein Schämer.» Auf dem Rasen, wo er noch barfuss trainiert habe, ist jetzt eine riesige Betonfläche.