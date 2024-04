Hüppi: «Die Tabelle interessiert mich nicht» FCSG-Präsident Matthias Hüppi spricht mit blue Sport über die aktuelle Situation und Trainer Peter Zeidler. 13.04.2024

Das 5:1 gegen Yverdon war erst der zweite Sieg aus den letzten 13 Ligaspielen für den FC St.Gallen. Wie sicher sitzt Peter Zeidler in der Ostschweiz noch im Sattel? Matthias Hüppi und Roger Stilz reden Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz 5:1-Sieg gegen Yverdon blickt der FC St.Gallen auf eine bislang schwache Rückrunde zurück.

Peter Zeidlers Vertrag läuft zwar noch bis 2027. Könnte es im Sommer dennoch zu einem Trainerwechsel kommen?

FCSG-Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Roger Stilz stehen blue Sport Red und Antwort und stärken Zeidler den Rücken.

Vor einem Jahr hat Peter Zeidler seinen Vertrag beim FC St.Gallen bis 2027 verlängert. In den vergangenen Wochen und Monaten mehrten sich in der Ostschweiz aber die kritischen Stimmen am Deutschen. Einige Fans wünschen sich nach sechs Jahren Zeidler frischen Wind im Kybunpark.

Nach einer starken Hinrunde gab es in der Rückrunde einen Rückschlag nach dem anderen. Der 5:1-Sieg gegen Yverdon am Samstagabend war erst der dritte Vollerfolg in diesem Jahr für die Espen.

Schon vor diesem Spiel konnte blue Sport mit FCSG-Präsident Matthias Hüppi sprechen und nachfragen, wie es um Zeidler steht und wie sicher der Trainer noch im Sattel sitzt.

«Es gibt gewisse Geschichten, die wir intern regeln und versuchen, weitsichtig zu organisieren», sagt Hüppi und holt zu einer ausführlichen Antwort aus: «Es geht um Prinzipien, die man immer wieder hinterfragen muss. Ist man gemeinsam immer noch überzeugt davon, dass man auf dem richtigen Weg ist – sodass es für alle Beteiligten stimmt? Man darf auch nie ausser Acht lassen, dass man sich weiterentwickeln muss. Egal, wo man gerade in der Tabelle steht. Das interessiert mich nicht.»

Trainer ist «kein Thema»

Natürlich wolle er jetzt unbedingt in die Top 6 kommen, verdeutlicht Hüppi. «Aber es geht um die nachhaltige Zukunft dieses wunderbaren Klubs. Wir sind jetzt hier, irgendwann werden wir das nicht mehr sein. Aber dann muss der Klub auf einem guten Weg sein. Um das geht es.»

Was heisst das nun? Ist man mit Peter Zeidler noch auf dem richtigen Weg oder nicht? Hüppi weicht der Frage zunächst aus. «Ich sage immer: Wenn wir gewinnen, scheint die Sonne für alle und wenn wir verlieren, steht keiner alleine im Regen. Es ist nie einer alleine Schuld», so der FCSG-Präsident.

Dann gibt es aber doch Rückendeckung für Zeidler. Ein Trainerwechsel sei «gar kein Thema», so Hüppi. «Wir gehen den Weg weiter. Aber es sind alle gefordert, das Maximum zu geben, damit der Weg erfolgreich ist.»

Sportchef Stilz: «Ich glaube nicht, dass alle bleiben werden»

Abnützungserscheinungen nach sechs Jahren mit dem gleichen Coach sieht auch Roger Stilz nicht. «Peter Zeidler ist allgemein ein guter Trainer und auch ein guter Trainer für den FC St.Gallen», stellt der Sportchef klar.

FCSG-Sportchef Stilz: «Zeidler ist ein guter Trainer für St.Gallen» St.Gallen-Sportchef Roger Stilz spricht mit blue Sport über seine ersten Monate beim FCSG und seine Gedanken in Sachen Trainerfrage und Kaderplanung. 13.04.2024

Anpassungen wird es nach der Saison dennoch geben. Allerdings dürften diese vor allem die Mannschaft betreffen. Stilz: «In jedem Kader gibt es Veränderungen im Sommer. Das wird in diesem Sommer wohl auch bei uns so sein. Wir werden unsere Hausaufgaben machen. Wir wissen, welche Verträge auslaufen.»

Topskorer Chadrac Akolo, Fabian Schubert, Victor Ruiz, Patrick Sutter, Julian Von Moos, Albin Krasniqi haben allesamt auslaufende Verträge. Und auch die Leihverträge von Mattia Zanotti und Jovan Milosevic enden. «Ich glaube nicht, dass die alle bleiben werden. Das kann ich wohl so sagen», so Stilz. «Aber vielleicht wollen wir auch nicht alle behalten.»