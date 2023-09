«Wir müssen den FCB zurückbringen, wo er hingehört – auf Platz 1 und in die Champions League.» FCB-Mittelspieler Renato Veiga im Interview. 03.09.2023

Dem FCB gelingt nach einem miserablen Saisonstart im Klassiker gegen Tabellenführer Zürich ein unerwartetes Comeback. Neuzugang und Torschütze Renato Veiga hat mit der Mannschaft viel vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel gelingt gegen den FCZ nach 0:2-Rückstand noch der Punktgewinn

Torschütze Renato Veiga sieht in der Mannschaft viel Potenzial und will mit dem FCB bis in die Champions League. Mehr anzeigen

Mit Renato Veiga könnte dem FC Basel ein Transfercoup gelungen sein. Der 20-jährige Portugiese wechselte kurz vor Ende des Transferfensters aus der B-Mannschaft von Sporting Lissabon zum FCB. Kostenpunkt: Rund viereinhalb Millionen Franken.

Dass der Junge kicken kann, das wurde den Zuschauern bei seinem Debüt gegen den FCZ am Sonntag im Joggeli schnell klar. Mit seinem herrlichen Freistosstor zum zwischenzeitlichen 1:2 startete er die Basler Aufholjagd und sicherte sich nach der Partie den blue Sport «Man of the Match».

«Was für ein Fussballer! Der Portugiese zeigt ein klasse Debüt und glänzt mit einem Traumtreffer. Da verzeiht man ihm auch den ein oder anderen Fehler», so blue-Sportkommentator Marko Vucur.

73. Minute: Veiga bringt Basel per Freistoss wieder ins Spiel 03.09.2023

Veiga selbst ist ebenfalls zufrieden mit seinem Auftritt. Was ihm hingegen nicht gefällt, ist das Resultat. «Ich glaube, dass es eine gute Leistung war. Aber in meinem Kopf sind die drei Punkte am wichtigsten, und die haben wir leider nicht bekommen. Es war ein verrücktes Spiel. Aber wir waren klar besser.»

Dass der FCB aktuell im Tabellenkeller feststeckt, macht ihm keine grossen Sorgen. Unter seinen neuen Teamkollegen sieht der Linksfuss grosses Potenzial. «Basel ist Basel. Es ist ein grosser Klub – der grösste in der Schweiz. Wir alle wissen, dass die Situation nicht die beste ist, aber die Spieler, die hier sind, haben den Willen, den FC Basel wieder da hinzuführen, wo er hingehört. Auf den ersten Platz und in die Champions League.»

Um dieses Ziel zu erreichen, muss Veiga im Verlauf der Saison noch das ein oder andere Tor mehr im Köcher haben. Aktuell fehlen den Baslern auf Leader Zürich acht Punkte. Die Champions League ist ohnehin genug weit entfernt. Aber nach dem unerwarteten Comeback im Klassiker könnte ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Immerhin konnte das Team von Timo Schulz dank des Punktgewinns am Sonntag die rote Laterne abgeben und auf Rang neun vorrücken.