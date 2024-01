Zubi: «Der FC Basel schafft es nicht in die Top 6» blue Sport Experte Pascal Zuberbühler kommentiert fünf Thesen zum Rückrundenstart der Super League. 19.01.2024

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler beantwortet zum Re-Start der Super League fünf Thesen. Der Ex-Basel-Goalie glaubt unter anderem nicht, dass es der FCB noch in die Finalrunde schafft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Wochenende kehrt die Super League aus der Winterpause zurück.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler nimmt Stellung zu fünf Thesen rund um die höchste Schweizer Fussball-Liga.

Hinter FCZ-Trainer Bo Henriksen und die Grasshoppers setzt Zuberbühler ein grosses Fragezeichen, bei St. Gallen bedauert er die Entlassung von Sportchef Alain Sutter.

These 1: YB hat zu viele Abwesende und verliert gegen GC

Pascal Zuberbühler: «Das ist eine interessante These. Klar, YB hat sehr wichtige Spieler, die am Afrikacup dabei sind. Aber für mich hat YB immer noch eine gute Garnitur hinten dran. Trotz des Garcia-Abgangs, auch dort haben sie schon wieder einen neuen Spieler, der bereit ist. Also ich sage immer noch, YB gewinnt das Spiel, weil GC neue Besitzer hat. Da braucht es zuerst noch Zeit. Da müssen wir zuerst schauen, wie sich das entwickelt. YB wird schlussendlich das Spiel gewinnen.»

These 2: GC wird unter den Amerikanern wieder gross

«Das müssen wir anschauen, da müssen wir abwarten. Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt eine Katastrophe für GC. Es ist eine neue Gruppe, neue Leute kommen rein. Was wollen die? Ausländer, bei denen man nicht weiss, in welche Richtung es gehen wird. Das lassen wir jetzt noch offen. Da machen wir ein grosses Fragezeichen dahinter.»

These 3: St. Gallen fällt nach Sutter-Entlassung auseinander

«Ein guter Punkt. Alain Sutter ist für mich einer der besten Sportchefs in der Schweiz. Man hat von ihm nie etwas gehört. Er hat Qualität, er ist ruhig, er hat seinen Job in St. Gallen fantastisch gemacht. Ich persönlich finde es sehr schade, dass er nicht mehr dort ist. Aber jetzt kommt es darauf an, wo St.Gallen hingeht. Wir können jetzt ganz genau beobachten, wie viel Einfluss ein Alain Sutter auch nebenbei noch hatte auf die Spieler. Ab und zu ist es auch noch speziell in einem Verein, wenn du als Spieler mit dem Sportchef in Kontakt bist, der dir auch gute Hinweise geben kann. Es wird interessant sein, das zu verfolgen. Es wäre fatal für St.Gallen, durch den Weggang von Alain Sutter, wenn sie in der Tabelle zurückfallen würden. St.Gallen gehört auf die europäischen Plätze. Ganz klar.»

These 4: Wicky und Henriksen verlängern ihre Verträge

«Bei Raphael Wicky kann man sich gut vorstellen, dass er seinen Vertrag bei YB verlängern wird. Bei Henriksen wurde schon zu viel diskutiert und geschrieben in den Medien. Da komme ich nicht so ganz draus. Es wirkt, als hätte man Henriksen gar nicht so richtig zugetraut, wozu er fähig ist. Er ist einer, der den Fussball lebt. Er ist einer, der die Spieler motivieren kann. Er ist einer, der so einen richtigen Hype auslöst, hier in der Stadt Zürich. Wie viele Zuschauer an die FCZ-Spiele kommen, das ist beeindruckend. Und das hängt sicher auch mit der Art und Weise von Henriksen zusammen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Henriksen in der neuen Saison mit dem FC Zürich noch dabei ist. Da mache ich auch ein grosses Fragezeichen. Eher nein für mich.»

These 5: Der FC Basel schafft es nicht mehr in die Finalrunde

«Es wird ganz knapp, ich sage, sie schaffen es nicht. Durch das, was jetzt alles geschehen ist in der Vorrunde. Sie haben ganz klar mit Fabio Celestini einen Trainer, der weiss, wie die Schweizer Liga geht. Das sind zwar gute Spieler beim FCB, aber die Mannschaft weiss noch nicht genau, wie man in der Schweizer Liga spielen muss. Diese Spieler sind nicht gebrieft worden, um in Basel in den unteren Regionen mitzuspielen. Das wurde den Spielern nicht gesagt, als sie in Basel unterschrieben haben. Das hat man nicht voraussehen können. Darum sage ich, es reicht dem FC Basel nicht mehr, in die Top 6 zu kommen.»