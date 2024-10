«Seit ich wieder in Basel bin, weht ein anderer Wind»

Shaqiri über FCB-Rückkehr: «Ich will Basel wieder nach vorne bringen» Xherdan Shaqiri ist im Sommer zum FC Basel zurückgekehrt. Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Shaq über die Gründe des Wechsels und seine Ziele mit dem FCB. 17.10.2024

Der 125-fache Nati-Spieler erklärt, dass er unbedingt nach Hause kommen wollte, um seine Freunde und Familie wieder regelmässig sehen zu können.

Die Euphorie um seine Person spürt Shaqiri auch mehrere Wochen nach dem Heimkommen noch. «Ich sehe es auch bei den jungen Spielern, die zuhören, wenn ich etwas sage.» Mehr anzeigen

Er spielte mit absoluten Weltstars, gewann bei Bayern und Liverpool zahlreiche Titel, darunter die Bundesliga, die Premier League und zweimal die Champions League. Seit diesem Sommer ist Xherdan Shaqiri zurück in der Schweiz. Zurück bei seinem FC Basel.

Als während der EM die ersten Gerüchte um eine Shaq-Rückkehr aufkamen, glaubte wohl noch keiner so richtig daran. Doch der 125-fache Nati-Spieler löste seinen hoch dotierten Vertrag bei Chicago Fire tatsächlich auf und verzichtet damit auf viel Geld.

Im Fussball-Talk Heimspiel verrät Shaqiri, warum er sich zum Wechsel nach Basel entschieden hat. «Wenn dein Stammklub anklopft, ist das speziell. Ich wollte in meine Heimat zurückkehren. Es hat ein paar Wochen gebraucht, aber der Kontakt kam relativ früh zustande», erklärt der 33-Jährige. Als der Transfer dann fix war, seien die Emotionen hochgekommen. «Mein erster Gedanke war: Jetzt können mich alle wieder im Stadion besuchen kommen, die mich schon haben aufwachsen sehen.»

«Ich will in Basel Titel gewinnen»

Seit seiner Rückkehr konnte Shaqiri noch nicht immer voll überzeugen. Shaqiri macht klar, dass es noch ein wenig Zeit brauche. Er sei sich aber bewusst gewesen, dass es nicht leicht wird in der Super League. «Klar war es ein mutiger Schritt, aber ich bin auch ein mutiger Spieler, das war ich schon immer», sagt er.

Er wolle dem FC Basel helfen, wieder nach vorne zu kommen. «Wir brauchen natürlich etwas Zeit, aber ich habe nicht für ein Jahr unterschrieben, sondern für drei», stellt Shaqiri klar. Denn er verfolgt ein klares Ziel: «Ich sehe mich Teil eines Puzzles, um den Klub wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Nach vorne. In diesen drei Jahren will ich unbedingt Titel gewinnen. Das ist mein grosses Ziel.»

Die Euphorie um seine Rückkehr spürt er noch heute. Immer noch klopfen Kinder an seiner Haustür und bitten um ein Autogramm. «Seit ich wieder beim FCB bin, weht ein anderer Wind. Nicht nur im Stadion, sondern auch in der Stadt», so Shaqiri. «Ich sehe es auch bei den jungen Spielern, die zuhören, wenn ich etwas sage. Sie fragen mich auch, wenn sie Hilfe brauchen und ich hoffe, ich kann ihnen das Winner-Gen mitgeben.»

Karriereende beim FCB – oder doch nicht?

Auf die Frage, ob es immer sein Wunsch gewesen sei, in Basel die Karriere zu beenden, reagiert Shaqiri etwas überrascht: «Das ist noch nicht in meinem Kopf. Ich fühle mich noch sehr gut und frisch.» Könnte die Reise nach den drei Jahren beim FCB sogar noch weitergehen? «Man weiss im Fussball nie, was passiert», sagt der 33-Jährige. «Ich wollte jetzt nach Hause kommen, zurück nach Basel, und bin sehr froh, jeden Tag meine Freunde und Familie sehen zu können.»

