Xherdan Shaqiri: «Das war definitiv noch nicht der beste Shaq, ich habe noch Luft nach oben» 06.10.2024

Xherdan Shaqiri verbucht seit seiner Rückkehr im August den ersten Assist für den FCB. Im Gespräch mit blue Sport zeigt sich der Linksfuss erfreut. Er weiss aber, dass er zu mehr imstande ist.

Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel gewinnt gegen YB mit 1:0. Das entscheidende Tor fällt nach einem wunderbaren Freistoss von Xherdan Shaqiri, den Adrian Barisic per Kopf verwandelt.

«Es macht Lust nach mehr», sagt Shaqiri über seine erste Torbeteiligung beim FCB seit seiner Rückkehr im August.

Shaqiri ist sich seiner Qualitäten bewusst. Trotz seinem Assist am Sonntagabend habe er noch nicht seine beste Leistung gezeigt. «Ich habe noch viel Luft nach oben.» Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri wurde im August mit Pauken und Trompeten beim FC Basel empfangen. So gross die Euphorie im Aussen war, so klein der Impact des Zauberfusses in den ersten Spielen.

Am Sonntagabend beendete Shaqiri dann das Warten der FCB-Fans auf seine erste Torbeteiligung. Beim 1:0-Sieg gegen YB schnappte sich der Standardspezialist in der 52. Minute bei einem Freistoss den Ball und schlug diesen mit seinem starken linken Fuss gefühlsvoll in den Strafraum. Die butterweiche Hereingabe war leichtes Fressen für Teamkollege Adrian Barisic, der den FCB zum Sieg köpfte.

«Es macht Lust nach viel mehr», sagt Shaqiri nach dem Sieg über Meister und Schlusslicht YB. Bekam man gegen YB den besten Shaqiri zu Gesicht? «Definitiv nicht», stellt er klar. «Ich habe noch viel Luft nach oben.» Er wolle noch viel mehr zum Erfolg der Mannschaft beitragen.

Nach neun Ligaspielen grüsst der FCB mit 13 Punkten von Rang sechs der Liga. Nach der Nati-Pause empfangen Shaqiri und Co. den FC St.Gallen im St. Jakob-Park.

