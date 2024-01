Basel – YB 1:0 Credit Suisse Super League, 20. Runde, Saison 23/24 27.01.2024

Fabio Celestini machte aus dem Null-Punkte- und Null-Tore-FCB ein Team, welches sogar noch von Europa träumen darf. Zumindest laut Statistik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dank dem 1:0-Heimsieg über Leader YB setzt der FC Basel seine Aufholjagd fort, kann in der Tabelle der Super League Lausanne-Sport überholen und steht nach 20 Runden auf Rang 10.

Unter Fabio Celestini holten die Basler aus 9 Spielen starke 17 Zähler. Nur Servette und St.Gallen gingen in dieser Zeitperiode noch erfolgreicher auf Punktejagd.

Die Statistik zeigt: Macht die Celestini-Truppe so weiter, ist die Qualifikation für die Meisterrunde der besten sechs Teams nach wie vor möglich – und sogar noch mehr. Mehr anzeigen

Soll noch einer sagen, Trainerwechsel würden sich nicht lohnen! Seit Fabio Celestini an der Seitenlinie des FC Basel steht, ist der Kellerklub ein Spitzenteam. 17 Punkte holte der Lausanner in seinen neun Ligaspielen bisher – gleichviel wie Leader YB. Nur Servette und St. Gallen holten in der Celestini-Tabelle mehr Punkte. Zur Erinnerung: Der FCB blieb unter Celestinis Vorgänger Heiko Vogel in vier Partien punkte- und sogar torlos!

Die Celestini-Rangliste (Tabelle aus den letzten 9 Spielen) Servette -> Punkte: 19, Tordifferenz: +10

St.Gallen -> Punkte: 18, Tordifferenz: +5

Young Boys -> Punkte: 17, Tordifferenz: +10

Basel -> Punkte: 17, Tordifferenz: +4

Lugano -> Punkte: 14, Tordifferenz: +4

Grasshoppers -> Punkte: 13, Tordifferenz: +3

Lausanne -> Punkte: 11, Tordifferenz: -2

Winterthur -> Punkte: 11, Tordifferenz: -4

Luzern -> Punkte: 10, Tordifferenz: -5

Zürich -> Punkte: 9, Tordifferenz: 0

Yverdon -> Punkte: 9, Tordifferenz: -9

Lausanne-Ouchy -> Punkte: 5, Tordifferenz: -11 Mehr anzeigen

Plötzlich dürfen die FCB-Fans trotz Desaster-Start gar noch auf eine Teilnahme in der Finalrunde hoffen. Denn rechnet man die Durchschnittspunkte der Celestini-Tabelle auf die verbleibenden 13 Spieltage bis zur Liga-Halbierung auf, sähe die Rangliste nach der 33. Runde am 20. April so aus:

Die hochgerechnete Celestini-Tabelle (nach 33 Runden) Young Boys: 66 Punkte

Servette: 62 Punkte

St.Gallen: 62 Punkte

Lugano: 49 Punkte

Basel: 47 Punkte

Zürich: 45 Punkte

Grasshoppers: 43 Punkte

Winterthur: 42 Punkte

Luzern: 42 Punkte

Yverdon: 37 Punkte

Lausanne: 36 Punkte

Lausanne-Ouchy: 21 Punkte Mehr anzeigen

Würde heissen: Der FCB überholt noch seinen Erzrivalen FCZ und darf sogar noch von Platz vier und Europa träumen. Der FCZ, der diese Saison nach furiosem Start auch schon Leader war, fällt immerhin nicht mehr aus den Top 6.

In den sauren Apfel beissen, müsste jedoch der FC Luzern. Rechnet man die Formtabelle hoch, fällt das Team von Mario Frick in die Abstiegsrunde. Den Meistertitel machen YB, Servette und St. Gallen unter sich aus. Stade-Lausanne-Ouchy steigt diskussionslos ab und Lausanne muss in die Barrage.

Die aktuelle Super-League-Tabelle