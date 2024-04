Beim FC Basel läuft es in dieser Saison so schlecht wie noch nie seit Einführung der Super League. KEYSTONE

Der FC Basel verpasst die Meisterrunde und damit zum ersten Mal seit 25 Jahren das europäische Geschäft. Ein Blick auf die Statistik zeigt: So schlecht war der FCB seit Einführung der Super League noch nie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel befindet sich im freien Fall. In den letzten Jahren wurde die Punkteausbeute in der Super League immer kleiner.

So schlecht wie in der laufenden Saison waren die Basler seit Einführung der Super League 2003/04 noch nie.

Zum ersten Mal seit 25 Jahren schafft es der FCB zudem nicht, zumindest an der Qualifikation zu einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen. Mehr anzeigen

Der FC Basel erlebt eine Saison zum Vergessen. Schon Anfang August blamierte sich der FCB in der Qualifikation zur Conference League gegen Tobol Kostanay aus Kasachstan. Im Schweizer Cup scheiterte Basel im Viertelfinale am FC Lugano. Und im Liga-Alltag erleben die Basler gar die schwächste Saison seit Einführung der Super League. Das einzige Mal, als der FCB in der laufenden Saison in den Top 6 der Liga stand, war nach Spieltag 2. Sonst waren sie nie besser als Achter.

Derzeit kommen die Basler nach 30 Liga-Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,1. So schlecht war der FCB, seit die Super League in der Saison 2003/04 eingeführt wurde, noch nie. Den bisher schlechteste Punkteschnitt wies Basel in der Vorsaison mit 1,3 Punkten pro Spiel auf.

Generell ist beim FC Basel eine besorgniserregende Entwicklung zu sehen. In den erfolgreichen Jahren zwischen 2003 und 2017 verzeichente Basel stets einen Schnitt von über zwei Punkten pro Partie. Seit der Saison 2017/18 lag der Schnitt nie mehr über der 2-Punkte-Marke. Und die Tendenz ist sinkend. In den letzten vier Saisons holte Basel nur im Jahr 2021/22 über 1,5 Punkte pro Spiel.

Zum ersten Mal seit 25 Jahren nicht europäisch

Die Saison des FC Basel ist so schwach, dass bereits drei Runden vor Schluss klar ist, dass es der FC Basel nicht mehr in die Finalrunde der besten 6 schaffen kann. Damit ist auch klar: Basel wird in der kommenden Saison nicht europäisch vertreten sein – zum ersten Mal seit 25 Jahren. Um es noch dramatischer auszudrücken. Zum ersten Mal in diesem Jahrtausend schafft es der FCB nicht, zumindest an der Qualifikation zu einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen.

Die einzige Option für den FC Basel in der kommenden Saison ein Pflichtspiel im Ausland zu bestreiten, wäre tatsächlich der Abstieg. Dann käme es in der Challenge League zum Duell mit dem FC Vaduz aus Liechtenstein. Das Horrorszenario Abstieg ist gar nicht mal so weit weg. Basel liegt nur drei Punkte vor GC, welches auf dem Barrageplatz klassiert ist. Das Glück des seit fünf Spielen sieglosen FCB ist, dass GC im Schneckenrennen noch schlechter in Form ist und seit sechs Spielen nicht mehr gewinnen konnte.

Die grosse Chance für den Befreiungssschlag bietet sich dem FC Basel am Samstag. Um 18 Uhr treffen die Basler auswärts auf Schlusslicht Lausanne-Ouchy. Aber aufgepasst: Am Mittwoch feierte der Aussenseiter einen 2:1-Auswärtssieg gegen Meisterkandidat Servette.

