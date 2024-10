«So wie man sich bei YB äussert, habe ich viele Fragezeichen»

Admir Mehmedi zur YB-Trainerfrage: «So wie sich YB äussert, habe ich da ganz viele Fragezeichen» 06.10.2024

Nach der 0:1-Pleite in Basel spitzt sich die Krise bei den Berner Young Boys weiter zu. Weder Christoph Spycher noch Steve von Bergen stärken Trainer Rahmen nach der Niederlage den Rücken. Bei blue Sport Experte Admir Mehmedi bleiben deshalb «viele Fragezeichen».

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Luft für YB-Trainer Patrick Rahmen wird nach der 0:1-Niederlage im Krisenduell gegen Basel immer dünner.

Die Rückendeckung seitens der YB-Führung bleibt für den 55-Jährigen am Sonntag aus.

Im blue Sport Studio hat Admir Mehmedi nach den Aussagen von Steve von Bergen und Chrstoph Spycher «viele Fragezeichen». Mehr anzeigen

«Heute sind wir da, um ein positives Resultat zu erzielen», stellte YB-Sportchef Steve von Bergen vor dem Krisenduell gegen Basel klar und warnte: «Es wird und es muss so kommen.»

Doch so kam es nicht. Die Berner Young Boys verlieren im St. Jakob-Park mit 0:1 und sind nach neun Super-League-Runden mit sechs Punkten alleiniges Tabellenschlusslicht. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist Patrick Rahmen nach der Länderspielpause noch Trainer beim Schweizer Meister?

«Wenn man sieht, wie sich die Verantwortlichen äussern, sieht man, dass sie sich diese Frage definitiv auch stellen, ob Patrick Rahmen noch der Richtige ist», sagt Fussball-Experte Admir Mehmedi im Studio bei blue Sport und prophezeit: «Das wird eine unangenehme Nati-Pause mit unangenehmen Gesprächen.»

Spycher: «Es wird Gespräche geben»

Mehmedi spricht darauf an, dass sowohl von Bergen als auch Christoph Spycher am Sonntag in Basel in jeglicher Form darauf verzichten, dem YB-Trainer den Rücken zu stärken. «Wir müssen uns der Situation stellen. Wir sind nach neun Runden auf dem letzten Platz. Das ist ganz klar ungenügend. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen», so Sypchers klare Worte – und weiter: «Wir werden uns jetzt in Ruhe das ganze analysieren, schauen, was wir machen können.»

Spycher zur Trainerfrage: «Es wird verschiedene Gespräche geben» 06.10.2024

Eine bevorstehende Rochade auf dem Trainerposten bestätigt YBs VR-Delegierter Sport zwar nicht, sagt aber: «Wir müssen schauen, dass wir die Infos zusammenkriegen, die wir brauchen. Es gibt verschiedene Gespräche mit den Leuten, die es betrifft und am Ende geht es darum, die beste Entscheidung für YB zu treffen.»

Für Mehmedi sind das Anzeichen für ein baldiges Ende der Zusammenarbeit zwischen YB und Rahmen. «Zu der Trainerfrage fehlt mir ein klares Bekenntnis», bewertet der blue Sport Experte die Statements der YB-Entscheidungsträger. «So wie man sich bei YB äussert, da habe ich ganz viele Fragezeichen.»

YB-Trainer Patrick Rahmen: «Wir hatten eigentlich eine aufsteigende Tendenz» 06.10.2024

Und was sagt der Trainer selbst? «Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft lebt. Ich spüre, dass sie mitzieht. Das ist für mich elementar», so Rahmen nach der Partie im Joggeli. Zu spüren scheint der 55-Jährige aber auch den Druck von fünf Niederlagen aus neun Super-League-Partien. «Wenn du wieder so ein Tor bekommst, ist klar: Das ist nicht gut. Das passt in die Situation rein.»

Auf die Trainerfrage angesprochen, sagt Rahmen, mögliche Entscheidungen der YB-Führungsetage könne er «nicht beeinflussen». Er sei täglich im Austausch mit der sportlichen Leitung um Christoph Spycher und Steve von Bergen. «Wir werden uns auch morgen sehen, wenn die Spieler frei haben.»

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiss: Sportchef von Bergen tauscht sich nach Spielschluss in den Katakomben intensiv mit Assistenztrainer Zoltan Kadar aus. Könnte der 58-jährige Rumäne bald erneut zum interimistischen Chef ernannt werden?

