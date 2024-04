Um die Ausgewogenheit von je 19 Heim- und Auswärtsspielen wahren zu können, treten die Young Boys gegen den FCZ ein drittes Mal in Zürich an. Bild: Keystone

Die Swiss Football League veröffentlicht den Spielplan für die entscheidende Phase in der Super League schon vor dem Ende des ersten Meisterschaftsteils. Die vorzeitige Entscheidung machts möglich.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noch eine Runde steht in der Super League auf dem Programm, bevor die Liga zweigeteilt und eine Meister- und Abstiegsrunde ausgetragen wird.

Am Donnerstag gibt die Liga den Spielplan für die zweite Phase der Meisterschaft bekannt. Dabei kommt es auch zu einigen Abweichungen vom Idealszenario, die unter anderem den FC Basel betreffen. Mehr anzeigen

Der neue Modus mit der Zweiteilung der Liga in Meisterrunde (Championship Group) und Abstiegsrunde (Relegation Group) bringt den Mannschaften nach 33 Runden weitere fünf Partien. In der zweiten Phase treten die Teams auf den Plätzen 1 bis 6 beziehungsweise 7 bis 12 nochmals gegeneinander an.

Bei der Erstellung des Spielplans für die Runden 34 bis 38 achteten die Verantwortlichen der Swiss Football League darauf, dass alle Klubs aus Gründen der sportlichen und wirtschaftlichen Fairness über die gesamte Saison gesehen 19 Heim- und 19 Auswärtsspiele bestreiten können.

Drei Abweichungen vom Idealszenario

Um diese Vorgabe einhalten zu können, mussten in beiden Gruppen Kompromisse eingegangen werden. In drei Fällen weicht die Verteilung der Heim- und Auswärtspartien in den Direktbegegnungen von der angestrebten idealen Ausgewogenheit von je zwei Partien zuhause und auswärts ab.

In der Meisterrunde betrifft die Abweichung das Duell zwischen den Young Boys und dem FC Zürich. Um die Ausgewogenheit von 19 Heimspielen für alle Klubs zu erreichen, müssen die Berner ein weiteres Mal im Letzigrund antreten, obwohl sie in dieser Saison bereits zwei Mal auswärts gegen den FCZ gespielt haben.

In der Abstiegsrunde sind Basel, das ein drittes Mal bei den Grasshoppers gastiert, und Lausanne-Sport, das erneut auswärts gegen den Stadtrivalen Stade Lausanne-Ouchy antritt, die Betroffenen.

SDA/lbe