Shaqiri verrät seinen Wohnort: «Ich hoffe, es kommen nicht zu viele Leute klingeln» Nach seiner Rückkehr aus den USA haust Xherdan Shaqiri zumindest vorübergehend in seiner alten Wohnung bei seinen Eltern, wie er an einer Medienkonferenz verrät. 20.08.2024

Xherdan Shaqiri kehrt nach zwölf Jahren nicht nur zum FC Basel zurück, sondern auch zu seinen Eltern. Er wird in seinem Kinderzimmer wohnen, wo einiges unverändert blieb.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Ich wohne bei meinen Eltern», sagt Xherdan Shaqiri am Dienstagabend bei der ersten Medienkonferenz als FCB-Rückkehrer.

Er wird in seinem Kinderzimmer schlafen, wo noch Bilder und Shirts aus seiner vorherigen Zeit beim FCB hängen.

Als Shaqiri seinen Wohnort verrät, sorgt er für Lacher. «Ich hoffe, es kommen in den nächsten Tagen nicht zu viele klingeln.» Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri kehrt mit der Rückkehr zum FC Basel auch in sein Elternhaus zurück. Hotel Mama statt Fünf-Sterne-Koloss, Kinderzimmer statt Flat-Screen und Mini-Bar.

«Ich wohne bei meinen Eltern – ganz normal», sagt Shaqiri an der Medienkonferenz vom Dienstag. Nach zwölfjähriger Abwesenheit schaut Shaqiris Zimmer offenbar noch gleich aus wie bei seinem ersten Ausland-Wechsel zu Bayern München.

«In meinem Zimmer sind immer noch Bilder vom FC Basel», so Shaqiri. Auch sein altes Meister-Shirt vom FCB hänge vor seinem Bett. Shaqiri: «Das ist perfekt für mich, wenn ich morgens aufstehe und das Shirt sehe.»

Von Kaiseraugst bis in den St. Jakob-Park ist es ein Katzensprung. Rund zehn Minuten Autofahrt liegen zwischen den beiden Destinationen. Wie seine Wohnsituation oder Fahrtstrecke zum FCB-Trainingsgelände in Zukunft ausschauen wird, lässt Shaqiri offen.

Shaqiri zeigt sich an der Medienkonferenz von seiner lockeren und bodenständigen Seite. Als Shaqiri seinen Wohnort verrät, sorgt er zusätzlich für Lacher. «Ich hoffe, es kommen in den nächsten Tagen nicht zu viele klingeln.» Denn er wolle beim FCB in Ruhe beginnen zu trainieren.

