Von Ballmoos: «Das kann ich nicht akzeptieren, das nervt mich»

Von Ballmoos: «Der eine oder andere hatte zu wenig Motivation» 25.02.2024

Leader YB verliert zuhause gegen Servette mit 0:1, damit wird das Titelrennen in der Super League wieder spannend. YB-Keeper David von Ballmoos macht seinem Ärger über die Teamkollegen Luft und sagt: «Ich habe das Gefühl, der eine oder andere hatte zu wenige Motivation.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB verliert das Spitzenspiel zuhause gegen Servette mit 0:1. Damit schrumpft der Vorsprung der Berner auf die Genfer auf vier Punkte.

YB-Captain David von Ballmoos zählt nach der Niederlage seine Mitspieler an und sagt bei blue Sport: «Ich glaube, es war nicht jedem bewusst, um was es heute gegangen ist. Das tut weh.»

blue Sport Experte Ciriaco Sforza hält Von Ballmoos' Aussagen für «gefährlich», YB-Trainer Raphael Wicky bleibt aber gelassen.

Mit einem Sieg im Spitzenspiel hätten die Young Boys ihren Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen und für eine Vorentscheidung im Meisterrennen sorgen können. Doch es kommt ganz anders: Die Berner unterliegen Servette 0:1 und verlieren damit erstmals seit zwei Jahren wieder ein Ligaspiel im Wankdorf. Der Vorsprung auf die Genfer schrumpft auf vier Punkte.

Der Ärger ist insbesondere bei YB-Captain David von Ballmoos gross. «Ich glaube, es war nicht jedem bewusst, um was es heute gegangen ist. Das tut weh», sagt der Goalie nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport und äussert damit Kritik an der Einstellung seiner Teamkollegen: «Ich habe das Gefühl, der eine oder andere hatte zu wenig Motivation.»

Der Sieg der Genfer ging in Ordnung. Servette kam viel gefährlicher vors Tor als die Berner, kurz vor der Pause schoss Alexis Antunes die Gäste nach einem mustergültigen Konter zum Sieg. «Es war insgesamt einfach zu wenig von uns. Servette war geiler als wir darauf, hier zu gewinnen. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das nervt mich», so von Ballmoos weiter.

Sforza: «Das finde ich gefährlich»

Im Studio von blue Sport reagiert man überrascht auf die Klartext-Aussagen des YB-Keepers. «Da gehen bei mir die Alarmglocken los», sagt Ciriaco Sforza. «In Lissabon die Geschichte mit dem Penalty, jetzt das ... gerade nach dem Schlusspfiff ist das eine heisse Sache.»

Sforza: «Da gehen bei mir die Alarmglocken los» YB-Captain David von Ballmoos zählt nach der 0:1-Niederlage gegen Servette im Interview mit blue Sport seine Mitspieler an. blue Sport Experte Ciriaco Sforza sagt: «So bringst du nur Unruhe rein.» 25.02.2024

Beim 1:1 gegen Sporting unter der Woche kam es auf dem Feld zu Diskussionen, wer den Penalty schiessen darf. Silvère Ganvoula schnappte sich schliesslich den Ball und traf, wurde nach dem Spiel dafür von Trainer Raphael Wicky aber gerüffelt.

Von Ballmoos' Aussagen liefern nun ein weiteres Indiz dafür, dass es innerhalb der Mannschaft aktuell etwas brodelt. Sforza: «Mit einem solchen Interview bringst du nur Unruhe rein. So bringst du auch den Trainer in eine Situation, die nicht schön ist. Das finde ich gefährlich.»

Wicky bleibt gelassen

Wicky will die Lage nach den deutlichen Worten seines Captains aber nicht überdramatisieren. «Wenn du zuhause ein Spitzenspiel verlierst, bist du direkt nach dem Match natürlich mit Emotionen gefüllt. Wir müssen etwas herunterfahren und alles sachlich anschauen», sagt der YB-Coach zu blue Sport.

Ihm habe die Überzeugung etwas gefehlt. «In der zweiten Halbzeit war es sehr harmlos und kopflos, ohne einen grossen Plan. Servette hat den Sieg verdient», so Wicky. «Aber ich habe schon das Gefühl, dass jeder wollte. Am Ende war einfach kein richtiger Plan mehr da.»

Wicky: «Wir waren harmlos, kopflos, ohne richtigen Plan» 25.02.2024

Servette ist nun wieder näher am Leader dran. Die Knie schlottern Wicky deswegen aber nicht. «Wir sind immer noch vier Punkte vorne, also glaube ich, muss man mal ruhig bleiben. Man darf auch nicht erwarten, dass die Meisterschaft jedes Jahr schon im März entschieden ist», bleibt der YB-Trainer gelassen. «Wir stehen wieder auf, müssen ruhig bleiben und weiterarbeiten.»

Schliesslich steht mit dem Cup-Viertelfinal in Sion am Donnerstag schon das nächste wichtige Spiel vor der Tür. Von Ballmoos sagt: «Es wird ein brutal schwieriges Spiel. Wir können eine Reaktion zeigen, aber dann braucht es eine andere Einstellung. Das verlange ich von jedem Einzelnen.»