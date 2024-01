Von Bergen spricht über die Zukunft von YB-Coach Wicky und Jean-Pierre Nsame Sportchef von Schweizer Meister YB, Steve von Bergen, hat alle Hände voll zu tun. Die Verträge von Coach Raphael Wicky und Superknipser Jean-Pierre Nsame laufen im kommenden Sommer aus. Wie ist der Stand der Dinge? 22.01.2024

Bei Meister YB laufen die Verträge von Jean-Pierre Nsame und Raphael Wicky aus. Steve von Bergen spricht mit blue Sport über die Zukunft von Stürmer und Trainer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende Juni 2024 laufen bei den Young Boys die Verträge von Stürmer Jean-Pierre Nsame und Coach Raphael Wicky aus.

Über die Zukunft von Trainer und Goalgetter ist öffentlich noch nichts bekannt. YB-Sportchef Steve von Bergen gibt wenig preis. Mehr anzeigen

Bei Schweizer Meister YB hat Sportchef Steve von Bergen alle Hände voll zu tun. Im kommenden Sommer laufen die Verträge von Coach Raphael Wicky und Knipser Jean-Pierre Nsame aus.

In fünf Monaten also haben Wicky und Nsame ihr aktuelles Arbeitspapier erfüllt und wären ablösefrei auf dem Transfermarkt verfügbar. Dennoch gibt es offenbar keinen Grund zur Eile bei den Young Boys. «Es ist ruhig momentan», sagt von Bergen im Rahmen des 1:0-Sieges gegen die Grasshoppers bei blue Sport und fügt an: «Es gibt kein Feuer im Haus.» Der Sportchef stünde mit dem Coach im täglichen Austausch. «Wir sprechen über alles. Der Tag wird kommen, an dem wir gemeinsam über die Zukunft sprechen.»

Auch bezüglich der Zukunft von Jean-Pierre Nsame herrscht noch Ungewissheit – in der Öffentlichkeit zumindest. «Wir hatten Gespräche mit ihm und über die Zukunft». Mehr verrät von Bergen nicht. Der 40-Jährige ist sich der Personalie Nsame bewusst: «Er hat eine grosse Geschichte bei YB.» In 242 Pflichtspielen für die Berner erzielte der kamerunische Goalgetter 140 Tore. In der aktuellen Saison steht der 30-Jährige bei neun Ligatreffern.