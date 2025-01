Malenovic wird noch einmal deutlich: «Wir haben sehr viele Spieler in der Mannschaft, die mit sich selber und ihrer Karriere beschäftigt sind. Persönliche Wünsche, Transfergeschichten etc. Je länger das ging, desto schlimmer wurde es intern für mich.» Es wird Veränderungen geben, sagt der Sportchef. «Wir wollen Leute im Verein haben, die sich für den FCZ zerreissen. Wer das nicht will, der soll jetzt schon im Winter gehen.» Namen werden allerdings keine genannt. «Aber ich glaube, ist einfach zu erkennen, wenn man die Spiele gesehen hat», so Malenovic.