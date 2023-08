Beim FC Basel spitzt sich die angespannte Personalsituation weiter zu. Sergio Lopez fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie monatelang aus.

Vor Lopez waren beim FCB in den letzten Tagen schon Fabian Frei (Bandscheibenprobleme) und Arnau Comas (Muskelverletzung im Oberschenkel) ausgefallen. Aufgrund der zahlreichen Abgänge ist das Kader ohnehin schon dünn besetzt. Mit Michael Lang hat Trainer Timo Schultz aktuell nur noch einen Rechtsverteidiger in seinen Reihen.

Auch sportlich ist dem FCB der Saisonstart missraten. In der Qualifikation für die Conference League scheiterte der Halbfinalist der vergangenen Saison am kasachischen Aussenseiter Tobol Kostanay, in der Super League setzte es in den ersten drei Spielen zwei Niederlagen ab. Was liegt heute gegen Aufsteiger Lausanne drin?