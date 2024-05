«Wenn wir einen guten Goalie finden, holen wir den»

Ruedi Zbinden, wie ist der Stand bei der FCB-Kaderplanung für nächste Saison? Steht der FC Basel im Sommer vor dem nächsten grossen Umbruch? Und wird Marwin Hitz im Sommer als Nummer 1 abgelöst? Ruedi Zbinden, Mitglied der FCB-Sportkommission, nimmt gegenüber blue Sport Stellung. 05.05.2024

Steht der FC Basel im Sommer vor dem nächsten grossen Umbruch? Und wird Marwin Hitz nächste Saison als Nummer 1 abgelöst? Ruedi Zbinden, Mitglied der FCB-Sportkommission, nimmt gegenüber blue Sport Stellung.

Jan Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Saisonziele wurden verfehlt, nun geht es beim FC Basel darum, die Spielzeit noch versöhnlich zu beenden und sich dann für die neue Saison zu rüsten.

Wie ist der Stand in der Kaderplanung? blue Sport hat bei Ruedi Zbinden nachgefragt.

Das Mitglied der FCB-Sportkommission teilt mit, dass die Basler ihren Kader verkleinern wollen. Zudem ist der eine oder andere Zuzug geplant – auch auf der Goalie-Position. Mehr anzeigen

Im letzten Sommer gab es beim FC Basel einen riesigen Umbruch, fast die ganze Mannschaft wurde ausgetauscht. Fabio Celestini hofft, dass sich dieses Szenario in diesem Sommer nicht wiederholt. Der Trainer würde die Mannschaft gerne so gut es geht zusammenhalten.

Doch wie sieht es die Vereinsführung? «Wir haben einen riesigen Kader und müssen Spieler loswerden. Wir wollen einen kleineren Kader haben. Zwei, drei neue Spieler werden sicher auch dazukommen, aber es wird sicher nicht wieder zehn Neue geben», stellt Ruedi Zbinden, Mitglied der FCB-Sportkommission, im Interview mit blue Sport klar.

Zbinden lässt durchblicken, dass man sich nach einem neuen Goalie umschauen wird. Die Verträge mit den Ersatzkeepern Mirko Salvi und Nils de Mol laufen aus, das Arbeitspapier von Stammtorhüter Marwin Hitz indes ist noch bis 2025 gültig. «Wir werden nächste Saison drei Goalies haben. Marwin Hitz ist gar kein Thema, er wird dabei sein. Bei den anderen schauen wir noch», sagt Zbinden.

Rüstet sich der FCB schon für die Zeit nach Hitz?

Ob Hitz' Vertrag über 2025 hinaus verlängert wird, ist höchst fraglich. Der langjährige Bundesliga-Keeper befindet sich im Spätherbst seiner Karriere, feiert im September seinen 37. Geburtstag. Spätestens in einem Jahr dürfte es beim FCB zur Goalie-Rochade kommen. Oder sogar schon jetzt?

Ein klares Bekenntnis, dass Hitz auch nächste Saison die Nummer 1 sein wird, gibt es nicht. Zbinden: «Wer die Nummer 1, 2 oder 3 ist, das entscheidet dann der Trainer. Wenn wir einen guten Goalie finden, der auf dem Markt ist und wir bezahlen können, dann holen wir den. Dann ist es möglich, dass es einen Konkurrenzkampf gibt.»

Marwin Hitz ist seit zwei Jahren die unumstrittene Nummer 1 beim FC Basel. Bild: Keystone

Bei Racioppi und Hammel verschlägt es Zbinden die Sprache

Zuletzt berichtete die «Basler Zeitung», dass Justin Hammel (GC) und Anthony Racioppi (YB) beim FCB ein Thema seien. Von blue Sport auf die beiden Namen angesprochen, verschlägt es Zbinden etwas die Sprache. «Wir haben Marwin Hitz und ...», zuckt er mit den Schultern, ohne den Satz zu beenden.

FCB-Boss David Degen liess bereits vor einigen Wochen aufhorchen, als er im Podcast «Ynedruggt» über Hitz sagte: «Wir haben mit ihm einen Dreijahresvertrag. Die Abmachung war: zwei Jahre als Stammgoalie, ein Jahr als Backup zu einem jungen Torhüter.»

Aussagen, die bei Hitz überhaupt nicht gut ankamen, weshalb sich Degen beim Keeper entschuldigte. «Marwin Hitz ist unsere Nummer 1, er ist wichtig für die Mannschaft und den Klub und ich wollte ihn nie in irgendeiner Form infrage stellen», so Degen in der «Basler Zeitung». «Die im Podcast angesprochene Abmachung gibt es so nicht, da war ich falsch informiert. Dafür habe ich mich bei ihm auch entschuldigt.»

Wie die Goalie-Situation in Basel aussehen wird, bleibt spannend zu beobachten. Bestimmt etwas tun wird sich aber auf den Aussenverteidiger-Positionen. Während es auf der rechten Seite ein Überangebot gibt, ist Dominik Schmid über links ziemlich auf sich alleine gestellt. «Optimal wäre, wenn wir auf beiden Seiten je zwei Optionen hätten», sagt Ruedi Zbinden. «Das war in dieser Saison von Anfang an nicht gut geplant.»