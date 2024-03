Bledian Krasniqi: Vom FCZ-Fan zum Erfolgsstrategen auf dem Spielfeld Bledian Krasniqi zeichnet sich durch seine Übersicht und seine Torgefährlichkeit aus. Angefangen hat alles mit einem Traum. Diesen lebt er heute. 15.03.2024

FCZ-Stratege Bledian Krasniqi zeichnet sich durch seine Übersicht und seine Torgefährlichkeit aus. Angefangen hat alles mit einem Traum. Diesen lebt er heute von Spiel zu Spiel.

Seit seiner Jugend träumte Bledian Krasniqi davon, das Grün des Letzigrunds zu beherrschen. Vor der Südkurve zu stehen und in die Menge zu jubeln.

Heute lebt der Stratege diesen Traum aus. Von Woche zu Woche. Oder zumindest immer dann, wenn er ein Tor schiesst. Neben seiner Gefährlichkeit im Strafraum zeichnen ihn aber auch seine Spielintelligenz und Übersicht aus. Eigenschaften, die er bereits früh in seiner Jugend beim FCZ aufzeigte.

Nachdem er dort alle Stufen durchlaufen hatte, stand er im Jahr 2018 erstmals für die erste Mannschaft auf dem Platz. Doch der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere folgte im Jahr 2022, als er Seite an Seite mit seinem Idol Blerim Dzemaili den Schweizer Meistertitel holte.

Der Traum vom nächsten Meistertitel

Seit letztem Sommer ist Krasniqis Verantwortung als Chefstratege noch grösser geworden. Die Fussstapfen, die Dzemaili hinterliess, sind gross. Doch der 22-Jährige stellt sich dieser Herausforderung. «Die Situation tut mir gut. Die Mannschaft vertraut mir, der Trainer vertraut mir und ich selber habe viel Selbstvertrauen», sagt Krasniqi, der unterstreicht, dass er auch von Sportchef Milos Malenovic viel Rückhalt und Vertrauen spürt.

Natürlich wäre ein weiterer Meistertitel für den erst 22-Jährigen ein Meilenstein. Nach dem fulminanten Saisonstart harzte es in den Wintermonaten beim FCZ allerdings ein wenig. Dass die Zürcher aber durchaus mit den Besten der Liga mithalten können, bewiesen sie nicht zuletzt mit dem 1:0-Sieg gegen YB.

In Yverdon gab es zuletzt einen Dämpfer. An Krasniqi lag das aber nicht. Er zeichnte sich beim 2:3 mit einem Tor und einer Vorlage aus und dürfte deshalb für das Duell gegen Stade Lausanne-Ouchy an diesem Sonntag umso motivierter sein.