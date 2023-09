Winterthur-Goalie beendet Karriere per sofort

Winterthur-Goalie Jozef Pukaj in der Partie zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Winterthur. KEYSTONE

Der 23-jährige Winterthur-Torhüter Jozef Pukaj hat sich dazu entschieden, seine Karriere per sofort zu beenden. In den letzten Jahren wurde Pukaj vermehrt von Verletzungen ausgebremst.

Wie der FC Winterthur verkündet, beendet Torhüter Jozef Pukaj seine Profikarriere mit sofortiger Wirkung. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, habe sich der erst 23-Jährige dazu entschieden, «per sofort mit dem Profifussball aufzuhören und sich beruflich neu zu orientieren.» Diesem Wunsch sei man in Winterthur nachgekommen und habe den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Pukaj stammt aus der Jugend des FC Basel und wechselte im Sommer 2021 zum FC Winterthur. Dort absolvierte er insgesamt zehn Pflichtspiele. Im Jahr 2023 folgten aber mehrere Rückschläge: Im Januar verletzte sich Pukaj im Gesicht, wenig später musste er wegen einer Schulterverletzung pausieren. Seinen seither einzigen und damit letzten Einsatz hatte Pukaj beim 2:0-Cupsieg gegen den FC Wettswil-Bonstetten.

Der FC Winterthur verkündete, dass die sportliche Leitung bereits intensiv an einer Nachfolgelösung arbeite.