Schicksalsschlag für Matteo Di Giusto: Wie der FC Winterthur am Freitag bekannt gibt, ist die Mutter des 23-Jährigen unerwartet verstorben. «Wir sprechen Matteo und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid und unsere tiefe Anteilnahme aus und werden unserem Spieler in seiner Trauer mit ganzer Kraft beistehen», schreibt der FCW auf Instagram. Unter dem Post drücken zahlreiche Follower ihr Mitgefühl aus.

Ob Di Giusto am Samstag zum Auswärtsspiel in St.Gallen (18 Uhr live auf blue Sport) anreisen wird, ist unklar. «Matteo wird im Austausch mit den sportlich Verantwortlichen des FC Winterthur entscheiden, ob und in welchem Umfang Matteo am Spiel- und Trainingsbetrieb der kommenden Tage und Wochen dabei sein wird.»