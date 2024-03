YB trennt sich per sofort von Raphael Wicky

Raphael Wicky ist nicht mehr Trainer der Young Boys. Keystone

Die Young Boys und Raphael Wicky gehen per sofort getrennte Wege. An der Seitenlinie des Meisters übernimmt Joël Magnin interimistisch.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Raphael Wicky ist nicht mehr Trainer von YB – dies teilte der Klub am Montagmorgen mit.

Bis zum Saisonende steht Joël Magnin, Trainer von YBs U21, interimistisch an der Seitenlinie.

YB-Boss Spycher kommentiert, dass ihn die Entlassung von Wicky sehr schmerze. Sportchef Steve von Bergen hält derweil fest: «Die Leistungen der Mannschaft entsprachen seit einiger Zeit nicht unseren Erwartungen.» Mehr anzeigen

Die Niederlage gegen den FC Zürich am vergangenen Sonntag war offenbar eine zu viel: Die Young Boys trennen sich per sofort von ihrem Trainer Raphael Wicky. Somit sind auch alle Diskussionen um eine etwaige Vertragsverlängerung vom Tisch.

«Die Trennung von Raphael Wicky schmerzt uns sehr», hält YB-Boss Christoph Spycher in einer Mitteilung des Klubs fest. Nach «reiflicher Überlegung» sei man zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft frische Energie brauche, um den herausfordernden Weg zurück zum Erfolg gehen zu können.

Von Bergen: «Hatten unterschiedliche Ansätze, wie wir aus dieser schwierigen Situation herausfinden»

Zuletzt haben die Berner im Rennen um die Meisterschaft Federn gelassen. Der Vorsprung auf Verfolger Servette ist nach zwei Niederlagen in Folge auf einen Punkt geschrumpft. Im Cup musste sich YB dem unterklassigen Sion geschlagen geben. «Die Leistungen der Mannschaft entsprachen seit einiger Zeit nicht unseren Erwartungen», wird Sportchef Steve von Bergen zitiert. Nach den jüngsten Ereignissen «wurde die Hoffnung kleiner, dass sich die Lage in dieser Konstellation verbessern wird, obwohl wir aus meiner Sicht alles versucht haben, die Wende zu schaffen».

Am Sonntagabend hätten von Bergen und Wicky nach der Niederlage in Zürich eine Auslegeordnung vorgenommen. Während des Gesprächs habe man festgestellt, «dass wir unterschiedliche Ansätze haben, wie wir aus dieser schwierigen Situation herausfinden könnten».

U21-Coach übernimmt bis Saisonende

Raphael Wicky stiess im Juli 2022 in die Hauptstadt. Er coachte YB in der abgelaufenen Saison zum Double und schaffte mit seinem Team daraufhin den Sprung in die Königsklasse. Knapp zwei Jahre nach seiner Ankunft ist Schluss. «Ich bin extrem dankbar für die Möglichkeit, dass ich YB-Trainer sein durfte», so Wicky. Trotz vorzeitiger Trennung werde er die Zeit bei YB in «sehr guter Erinnerung» halten. Mit Raphael Wicky wird auch Assistenztrainer Giuseppe Morello YB per sofort verlassen.

Anstelle von Wicky wird ab dem nächsten Meisterschaftsspiel bis zum Saisonende U21-Coach Joël Magnin an der Seitenlinie stehen. Auf dem Programm steht ein fussballerischer Leckerbissen: Basel.