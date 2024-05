Mit dieser Frage hat YB-Goalie David von Ballmoos nicht gerechnet 11.05.2024

Bring der 35. Spieltag in der Super League bereits die definitive Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft? YB empfängt am Samstag den FC Lugano – und könnte schon am Sonntag über die Titelverteidigung jubeln

Die Young Boys können am Samstag in der Super League den nächsten, vielleicht schon letzten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung machen. Der Leader empfängt um 20.30 Uhr den Tabellendritten Lugano zum Spitzenspiel der 35. und viertletzten Runde.

Gewinnt YB, ist Lugano definitiv aus dem Titelrennen ausgeschieden und vergrössert sich der Vorsprung der Berner auf Servette vorübergehend auf elf Punkte. Servette müsste dann am Sonntag in St. Gallen gewinnen, damit YB nicht schon am Sonntag als Meister feststeht.

Dass die Titelverteidigung schon so nah ist, erstaunt am vergangenen Wochenende auch Goalie David von Ballmoos. «Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht», gesteht er nach dem Sieg gegen den FCZ im Interview mit blue Sport. «Der Gedanke ist noch gar nicht im Kopf. Wir müssen uns einfach auf das nächste Spiel vorbereiten.»

Lausanne-Ouchy droht der frühzeitige Abstieg

Im zweiten Spiel vom Samstag (ebenfalls 20.30 Uhr) will Stade Lausanne-Ouchy gegen Yverdon verhindern, dass der Abstieg frühzeitig Tatsache wird. Die Waadtländer benötigen einen Sieg.

