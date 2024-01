Pascal Zuberbühler und Christian Schneuwly über Trainer Bo Henriksen 28.01.2024

Der FC Zürich verliert das Derby gegen GC und wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Derweil diskutieren die blue Sport Experten Christian Schneuwly und Pascal Zuberbühler über FCZ-Coach Bo Henriksen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Ich bin gespannt, was die nächsten Tage abgeht, weil die Entwicklung schaut nicht rosig aus», sagt Pascal Zuberbühler auf FCZ-Coach Bo Henriksen angesprochen.

Der Vertrag von Henriksen läuft Ende Juni aus. Verlängern oder nicht verlängern? «Eine ganz schwierige Aufgabe für die Chefetage», meint Zubi.

Christian Schneuwly bläst ins gleiche Horn. Beim FC Zürich sei keine sportliche Entwicklung auszumachen und man müsse sich die Frage stellen, ob man Spieler ausbilden oder oben mitspielen wolle. Mehr anzeigen

Beim FC Zürich ist ein Abwärtstrend auszumachen. Aus den letzten fünf Spielen resultierten gerade mal zwei Punkte – und die Punkte lassen die Stadtzürcher wie so oft in der zweiten Halbzeit liegen. Sinnbildlich dafür ist das Zürcher Derby vom vergangenen Sonntag. Der FCZ spielt gegen GC starke 45 Minuten, danach baut das Team von Bo Henriksen ab und verliert mit 1:2.

GC – Zürich 2:1 Credit Suisse Super League, 20. Runde, Saison 23/24 28.01.2024

«Das ist nicht das, was man sehen will – als Fan und als Präsident», hält blue Sport Experte Pascal Zuberbühler nach dem Spiel fest. Zubi wirft sogleich die Trainerfrage in den Raum. «Ich bin gespannt, was die nächsten Tage abgeht, weil die Entwicklung schaut nicht rosig aus.»

Bo Henriksens Vertrag beim FC Zürich läuft per Ende Saison aus. «Ich habe nie ein Statement von ihm gehört, dass er beim FC Zürich bleiben will und mit dem Klub erfolgreich sein will – und jetzt hat man diese Negativ-Serie. Da muss sich der FCZ schon Gedanken machen», so der ehemalige Nati-Keeper und fügt an: «Vor allem jetzt, wo du das Zürcher Derby verlierst – das ist der grössere Dolch.»

Schneuwly: «Keine sportliche Entwicklung beim FCZ»

Zubi erwähnt zudem, dass bei den Zürchern mit Murat Ural, Umberto Romano, Gianluca Frontino und Alain Nef «viele Trainer auf der Bank» sitzen. Der FCZ verfügt also über vereinsinterne Optionen, falls man sich gegen Bo Henriksen entscheiden sollte. «Es wird eine ganz schwierige Aufgabe für die Chefetage.»

blue Sport Experte Christian Schneuwly ist sich mit Zuberbühler einig. «Beim FC Zürich ist keine sportliche Entwicklung auszumachen», sagt er und führt fort: «Es geht in der Tabelle immer etwas mehr runter.» Es komme nun auf die Ansprüche von Canpea und Co. draufan, ob man Spieler ausbilden oder oben mitspielen will.