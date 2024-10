Freut sich über seinen 24. Turniersieg, den vierten in diesem Jahr: Carlos Alcaraz Keystone

Carlos Alcaraz heisst der Sieger des ATP-500-Turniers in Peking. Der Spanier behält im Final gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner auch im dritten Duell in diesem Jahr die Oberhand.

SDA

In einem hochklassigen Abnützungskampf über fast dreieinhalb Stunden setzte sich Alcaraz gegen Sinner 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) durch und feierte damit seinen vierten Turniersieg in diesem Jahr.

Sinner war im Entscheidungssatz beim Stand von 5:4 aus seiner Sicht nur zwei Punkte von der Wiederholung seines Sieges aus dem Vorjahr entfernt. Der Italiener zeigte in den vergangenen Wochen sein bestes Tennis, obwohl erneut grosser Wirbel um seine Person entstanden ist, nachdem die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA Berufung gegen den Freispruch in der Doping-Affäre um den US-Open- und Australian-Open-Sieger eingelegt hatte.

Alcaraz, der in dieser Saison bereits die Grand-Slam-Turniere in Roland Garros und Wimbledon gewonnen hatte, wird durch den Turniersieg in der Weltrangliste auf Kosten von Alexander Zverev auf Platz 2 vorrücken. Sinner, der in den Direktduellen mit Alcaraz nun 4:6 zurück liegt, bleibt unangefochten die Weltnummer 1.

Videos aus dem Ressort

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video. 16.09.2022

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's! Tennis Champagne in Biel - der einzige öffentliche Rasen-Tennisplatz der Schweiz. Auch die Entstehungsgeschichte ist einzigartig. 23.06.2022

sda