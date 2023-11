Tennis-Star Belinda Bencic ist schwanger

Belinda Bencic erwartet mit Freund und Trainer Martin Hromkovic ihr erstes Kind. Das verkündet die 26-Jährige, die seit Mitte September keine Partie mehr bestritten hat, auf Instagram.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Belinda Bencic verkündet in den sozialen Netzwerken, dass sie und ihr Freund Martin Hromkovic ihr erstes Kind erwarten.

Wie es um die sportliche Zukunft steht, ist ungewiss. Auch ob Bencic in der kommenden Woche beim Finalturnier des Billie Jean King Cup antreten wird, ist derzeit noch unklar. Mehr anzeigen

Belinda Bencic verrät in einem Post auf Instagram, dass sie mit 26 Jahren erstmals schwanger ist. «Wir erwarten unser kleines Wunder», schreibt Bencic am Freitagmorgen unter ein Bild mit Freund Martin Hromkovic. «Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen.» Bencic und der 15 Jahre ältere Slowake Hromkovic sind seit 2018 ein Paar.

Wie es um ihre nähere Zukunft im Tennis steht, liess die Weltnummer 14 offen. Zuletzt waren grosse Fragezeichen um ihren Gesundheitszustand aufgekommen. Seit dem 12. September bestritt Bencic keine einzige Partie mehr. Anfang Oktober musste sie die gesamte China-Tour wegen einer Lebensmittelvergiftung absagen. «Sie war zehn Tage krank und verlor einen guten Teil ihrer Fitness», teilte ihr Management damals mit.

Einsatz mit der Schweiz fraglich

In der kommenden Woche figuriert Bencic im Schweizer Aufgebot für das Finalturnier des Billie Jean King Cup in Sevilla, wo die aktuelle Weltnummer 14 gemeinsam mit Viktorija Golubic, Jil Teichmann, Debütantin Céline Naef und Simona Waltert, die nachnominiert wurde, die Mission Titelverteidigung in Angriff nimmt.

Ob Bencic in Sevilla auch tatsächlich zum Einsatz kommt, ist derzeit unklar. An der Pressekonferenz in Biel meinte Günthardt am Mittwoch zum Stand von Bencic lediglich: «Das werden wir dann in Sevilla sehen.»

Ungewiss ist zudem, ab wann und für wie lange das Aushängeschild von Swiss Tennis pausieren wird. Eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer 2024, wo Bencic als Titelverteidigerin antreten würde, scheint fraglich.