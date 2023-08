Belinda Bencic könnte in der 3. Runde auf Asarenka treffen Keystone

Belinda Bencic beginnt das US Open gegen die Russin Kamilla Rachimowa (WTA 78). Die als Nummer 15 gesetzte Schweizerin hat gegen die 21-Jährige aus Jekaterinburg noch nie gespielt.

Ihre erste gesetzte Gegnerin könnte in der 3. Runde die 34- jährige Belarussin Viktoria Asarenka (WTA 18) sein, die am US Open dreimal im Final stand. Im Achtelfinal wäre die letztjährige Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina eine mögliche Kontrahentin von Bencic.

Im Männer-Tableau nimmt Stan Wawrinka (ATP 49) sein 16. US Open gegen den in der Weltrangliste sechs Plätze vor ihm klassierten Japaner Yoshihito Nishioka in Angriff. In der 3. Runde wäre der Italiener Jannik Sinner (ATP 6), Sieger vor zehn Tagen des ATP-1000-Turniers von Toronto, der mögliche Gegner.

Der zweite direkt im Hauptfeld stehende Schweizer, Marc-Andrea Hüsler (ATP 87), misst sich in der 1. Runde mit dem Polen Hubert Hurkacz (ATP 17).

sda