Roger Federer lässt sich auch nach dem Karriereende feiern. Keystone

Exakt vor einem Jahr kam der Tag, vor dem sich die Tenniswelt gefürchtet hatte: Roger Federer gab sein Karriereende bekannt. Von der Bildfläche verschwunden ist der Maestro trotzdem nicht. Ein Rückblick auf die ersten zwölf Monate nach dem Federer-Rücktritt.

Am 15. September 2022 steht die Sportwelt für einen Moment still. In einer Audio-Datei verkündet Roger Federer, dass er seine grandiose und unglaublich erfolgreiche Karriere beenden wird. Auch wenn es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis dieser Moment kommen wird, ist es für die Tenniswelt ein grosser Schock. Aber auch die Gelegenheit, einen der grössten Sportler aller Zeiten noch einmal gebührend zu ehren.

Auf den Tag genau ein Jahr ist seither vergangen. Es folgte ein letztes Hurra auf dem Tenniscourt, ehe sich der 20-fache Grand-Slam-Champion voll und ganz seinem Privatleben und seiner Familie widmen konnte. Wir blicken zurück auf Jahr eins nach dem Rücktritt und merken: Federers Leben bleibt auch nach dem Karriereende ein grosses Abenteuer. Von Ruhestand kann nicht die Rede sein.

September 2022

Ein letztes Mal auf der grossen Tennis-Bühne

Schon eine Woche nach der Rücktrittsankündigung steht Federer ein allerletztes Mal im Tennis-Rampenlicht. Beim Laver Cup spielt er ausgerechnet mit seinem grossen Rivalen und guten Freund Rafael Nadal im Doppel seinen letzten Match. Nach dem Spiel fliessen nicht nur beim Schweizer die Tränen.

Dezember 2022

Besuch in der Talk-Show von Trevor Noah

Nach seinem letzten Spiel zieht sich der Maestro zunächst etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Drei Monate danach ist er dann wieder im Fernsehen zu sehen. Zu Gast in der TV-Show seines Freundes Trevor Noah erzählt Federer eine lustige Anekdote seines letzten Besuchs in Wimbledon, bei dem dem Rekordsieger zunächst der Einlass aufs Gelände verwehrt wurde.

Federer erhält Ehrenpreis bei den Sports Awards

An den Sports Awards wird Roger Federer mit dem Ehrenpreis für seine Leistungen ausgezeichnet. «Ehrungen gehören zum Sportbusiness, aber in der Schweiz geehrt zu werden, mit einem Preis, der zuletzt vor 15 Jahren an Alt-Bundesrat Adolf Ogi verliehen wurde, das freut mich extrem», sagt er.

Januar 2023

Nach 15 Jahren endlich wieder auf der Skipiste

Jahrelang musste Federer wegen des Verletzungsrisikos aufs Skifahren verzichten. Nach 15 Jahren kann er seinem Hobby endlich wieder nachgehen.

Werbespot mit Trevor Noah am Zürich HB

Grosse Aufregung am Hauptbahnhof Zürich zu Beginn des neuen Jahres: Was macht Federer da mit Komiker Trevor Noah? Die beiden drehen einen Werbespot für Schweiz Tourismus.

Der Werbespot wird dann im März der Öffentlichkeit präsentiert:

April 2023

Besuch beim FCB-Spiel

Im April ist Federer im St. Jakob-Park anzutreffen. Er schaut sich das Spiel zwischen seinem Lieblingsklub FC Basel und dem FC Luzern an. Die Partie geht aus Sicht der Basler mit 0:2 verloren.

Mai 2023

Besuch bei der Formel 1

Auch der Formel 1 stattet Federer einen Besuch ab. Mit der ganzen Familie besucht er den Grand Prix von Miami. Federer schaut beim Rennstall Mercedes vorbei und darf sogar in ein Silberpfeil-Cockpit sitzen.

Juni 2023

Ballwechsel mit Prinzessin Kate

Fast ein Jahr nach dem Laver Cup ist Federer mal wieder auf einem Tennisplatz zu sehen. Eine Woche vor Turnierstart in Wimbledon liefert er sich auf dem Heiligen Rasen ein Duell mit Prinzessin Kate. Die Königliche Hoheit beeindruckt King Roger mit ihrem Talent.

Juli 2023

Mittendrin statt nur dabei beim Coldplay-Konzert

Federer versucht sich auch noch als Musik-Star – und das bei einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Beim Coldplay-Konzert im Letzigrund kommt der Überraschungsgast auf die Bühne und unterstützt die Band beim Song «Beautiful World» mit einer Rassel.

Besuch in Wimbledon

Ein Besuch bei seinem Lieblingsturnier darf dann natürlich auch nicht fehlen. Federer darf in seinem Wohnzimmer in Wimbledon, wo er mit acht Titeln Rekordsieger ist, in der Royal Box Platz nehmen – und wird noch einmal ordentlich abgefeiert. Auch von Prinzessin Kate, die neben ihm sitzt.

August 2023

Neue Mode-Kollektion bei Uniqlo

Federer geniesst im ersten Jahr nach seinem Rücktritt die neu gewonnene Freizeit in vollen Zügen. Aber auch geschäftlich bleibt der mittlerweile 42-Jährige im Schuss. Bei seinem Ausrüster Uniqlo lanciert Federer mit Stardesigner Jonathan Anderson eine neue Mode-Kollektion.

September 2023

Den letzten Tag seines ersten Jahres nach dem Rücktritt verbringt Federer mit seinem eigenen Fanclub. Er lädt zu einer Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee und beweist einmal mehr seine Bodenständigkeit.