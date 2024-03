Grigor Dimitrov (l) und Carlos Alcaraz geben sich nach dem Match die Hand. Bild: Marta Lavandier/AP

Tennis-Star Carlos Alcaraz scheitert in Miami im Viertelfinale an Grigor Dimitrov. In der Runde der besten Vier trifft der Bulgare auf Olympiasieger Alexander Zverev.

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrov hat beim Masters-Turnier in Miami im Viertelfinale überraschend den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz bezwungen. Am Donnerstag (Ortszeit) zog Dimitrov nach einem überzeugenden 6:2, 6:4 in 1:33 Stunden ins Halbfinale ein und trifft dort auf den Olympiasieger Alexander Zverev, der sich zuvor gegen Fabian Marozsan aus Ungarn durchgesetzt hatte.

Dimitrov nahm Alcaraz direkt das erste Aufschlagspiel ab und entschied per Break auch den ersten sowie zweiten Satz und damit das Match für sich. «Manchmal liegt das Geniale in der Einfachheit. Aber es ist sehr schwer, das immer auf den Platz zu bringen», so die aktuelle Weltnummer 12. Gegen Alcaraz gelang ihr das.

Dimitrov und Zverev standen sich zuletzt im September vergangenen Jahres bei einem Turnier im chinesischen Chengdu gegenüber, damals gewann Zverez im Halbfinale. Der 26-jährige Hamburger hat sieben der bisher acht Duelle gegen Dimitrov für sich entschieden.

Collins und Rybakina im Final der Frauen

Bei den Frauen steht das Endspiel fest, dort treffen am Samstag (Ortszeit) die US-Amerikanerin Danielle Collins und Jelena Rybakina aus Kasachstan aufeinander. Die ungesetzte Collins bezwang problemlos Jekaterina Alexandrowa aus Russland mit 6:3, 6:2. Rybakina, an vierter Position gesetzt, hatte mit Viktoria Asarenka aus Belarus schon mehr Mühe und gewann mit 6:4, 0:6, 7:6.

