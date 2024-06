Der Einsatz wird nicht belohnt: Viktorija Golubic verliert in drei Sätzen Keystone

Viktorija Golubic verpasst beim WTA-250-Turnier auf dem Rasenplatz von Birmingham den Einzug in die Viertelfinals.

SDA

Die 31-jährige Zürcherin unterlag der stärker eingestuften Leylah Fernandez, der Weltnummer 33 aus Kanada, 6:4, 5:7, 3:6.

Die Qualifikantin vergab den vierten Sieg in Birmingham im zweiten Satz. Nach drei gewonnenen Games in Folge schlug die Schweizerin beim Stand von 5:4 zum Match auf und machte keinen einzigen Punkt. Im dritten Satz gab sie das Game zum 2:4 erneut gleich zu null ab. Ansonsten brachte sie in Umgang drei den Aufschlag jeweils sicher durch, kam aber zu keiner Breakchance.

Viktorija Golubic, die Nummer 78 im Ranking, kommt heuer nicht richtig auf Touren. In Birmingham gewann sie seit dem Drittrunden-Aus beim Australian Open erst zum dritten Mal eine Partie in einem Hauptfeld.

sda