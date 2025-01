Henry Bernet gewinnt als sechster Schweizer ein Grand-Slam-Juniorenturnier Keystone

Henry Bernet beschenkt sich zum Geburtstag selber. Der Basler gewinnt als erster Schweizer das Junioren-Turnier des Australian Open in Melbourne.

Keystone-SDA, sda SDA

Bernet bezwang am Tag, an dem er 18 Jahre alt wurde, den Amerikaner Benjamin Willwerth 6:3, 6:4. Die Entscheidung führte Bernet, der als Nummer 6 in der Weltrangliste 16 Positionen vor seinem Gegner liegt, mit dem Servicedurchbruch im letzten Game herbei. Im ersten Satz hatte er Willwerth zweimal den Aufschlag abgenommen.

Der junge Basler überzeugte die gesamte Woche in Melbourne. Auf dem Weg zu seinem bislang grössten Erfolg gab er in sechs Partien lediglich einen Satz ab.

Bernet ist der sechste Schweizer, der auf Stufe Grand Slam im Nachwuchs triumphiert. Heinz Günthardt hatte 1976 beim French Open und in Wimbledon gewonnen, Roger Federer 1998 und Roman Valent 2001 in Wimbledon, Stan Wawrinka 2003 und Dominic Stricker 2020 beim French Open. Stricker setzte sich in Roland Garros im Final gegen Landsmann Leandro Riedi durch.

Bei den Juniorinnen gab es bisher sechs Schweizer Turniersiege. Martina Hingis dominierte 1993 beim French Open und 1994 sowohl in Paris als auch in Wimbledon, Belinda Bencic schaffte 2013 das Double French Open/Wimbledon. Rebeka Masarova entschied 2016 ebenfalls das French Open für sich.