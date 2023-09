Das Team Welt mit Captain John McEnroe stemmt diesmal den Pokal in die Höhe Keystone

Das Team aus dem Rest der Welt gewinnt am Sonntagabend in Vancouver den Laver Cup gegen die Europa-Auswahl.

Beim luxuriösen Show-Turnier holten Ben Shelton und Frances Tiafoe im Doppel die entscheidenden Punkte zum 13:2-Sieg.

Die beiden Amerikaner besiegten den Polen Hubert Hurkacz und den Russen Andrej Rublew in zwei Tiebreaks und sicherten sich die drei entscheidenden Punkte – am Sonntag trug ein Erfolg drei Zähler ein, am Samstag deren zwei und am Freitag einen. Das erste Team, das 13 Punkte erreicht, gewinnt den 2017 von Roger Federer mitbegründeten Event.

Das Team Europa, dessen bestplatzierter Spieler in diesem Jahr die Weltnummer 6 Rublew war, hatte die ersten vier Ausgaben gewonnen, nun setzte sich das Team Welt zum zweiten Mal durch.

Vor einem Jahr hatte Federer in London beim Laver Cup seine Karriere mit einem Doppel an der Seite von Rafael Nadal beendet. Heuer trat der Schweizer als Ehrengast auf. Neben den Fragen von Tennis-Legende Jim Courier wurde er auch mit solchen aus dem Publikum oder per Video-Schaltung von Nadal eingedeckt und gesteht: «Die aufregenden Momente auf dem Platz, Matchbälle zu verwerten und Pokale in die Höhe zu stemmen: Ich vermisse es.»

sda